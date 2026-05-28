Після призначення пенсійних виплат окремі категорії пенсіонерів можуть отримати одноразову грошову допомогу в Запоріжжі, пише видання Politeka.net.

Однак така виплата передбачена лише за умови відповідності визначеним законодавством критеріям. Як зазначається, право на неї мають не всі пенсіонери, а лише ті, хто відповідає встановленим вимогам.

Як пише ПФУ, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», одноразова допомога у розмірі десяти місячних пенсій призначається громадянам, які працювали у сфері освіти, охорони здоров’я або соціального захисту.

У ПФУ уточнюють, що для отримання такої грошової допомоги для пенсіонерів в Запоріжжі необхідно одночасно виконати низку умов. Зокрема, на момент досягнення пенсійного віку особа має перебувати у трудових відносинах у державному чи комунальному закладі, обіймати посаду, яка включена до переліку посад, що дають право на пенсію за вислугу років, а також мати необхідний страховий стаж:

для чоловіків — не менше 35 років, для жінок — не менше 30 років.

Додатково обов’язковою умовою є те, що на момент звернення заявник не повинен отримувати будь-яку іншу пенсію.

У разі підтвердження всіх зазначених вимог одноразову грошову допомогу призначають відповідно до пункту 7-1 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Також зазначається, що середній показник заробітної плати, який використовується для розрахунку пенсій, зріс до 23 218 гривень. Саме цей показник безпосередньо впливає на розмір майбутніх пенсійних виплат. На початку року він становив 21 876 гривень, тобто за останні місяці зафіксовано зростання на 1 342 гривні.

