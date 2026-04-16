У кількох містах і селах Рівненської області заплановані роботи на газових мережах, через що діятиме графік відключення газу з на 17 квітня.

Графік відключення газу з на 17 квітня у Рівненській області передбачає проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж у низці населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на 17 квітня в Рівненській областіозначає, що газопостачання буде тимчасово обмежене для окремих будинків.

Зокрема, у Радивилові 17 квітня блакитне паливо тимчасово припинять у будинку на вулиці Балки, 7. Роботи виконуватимуть фахівці місцевої філії "Газмережі". Після їх завершення подачу обіцяють відновити.

Того ж дня обмеження торкнуться і інших громад. У Дубні та Острожці спеціалісти Дубенської дільниці проводитимуть обстеження багатоквартирних будинків, тому блакитного палива не буде за адресою вул. Пекарська, 26.

У Здолбунові 17 квітня роботи заплановані на вулиці Шкільна, 27, 29, 31 та 33, де також тимчасово припинять розподіл блакитного палива на період обслуговування.

Графік відключення газу з на 17 квітня у Рівненській області охоплює і Костопіль, де роботи почалися ще 16.04 і триватимуть по 17.04 за адресою вул. Степанська, 2б.

Після завершення технічних заходів постачання ресурсу мають відновити у звичайному режимі. Окремо заплановані роботи у селах Рівненського району.

17 квітня обстеження проводитимуть у Бармаках, де тимчасово припинять газопостачання у будинках на провулку Веснянковий, 11, 13 та 9.

Також обмеження діятимуть у Великому Олексині, де без блакитного палива залишаться мешканці вулиць Поштова, 5, 7, 9, Промислова, 11, 13, 15, 28, 30, 34, 36, 38, 9 та Шевченка, 10, 4, 6, 14, 16, 2.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Рівненській області: до якої суми було підвищено ціну.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду в Рівному: які важливі зміни введено.

Як повідомляла Politeka, Дорога халатність: селищна рада на Рівненщині заплатить 13,5 мільйонів за «чужі» сокири.