Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві розширюється завдяки відкриттю спеціального соціального простору.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві стала доступнішою після запуску нового соціально реабілітаційного центру, створеного Благодійним фондом "Карітас", повідомляє Politeka.

Проєкт вдалося реалізувати за підтримки міжнародних партнерів, зокрема "Карітас Люксембург" та "Карітас Австрія", які долучилися до розвитку ініціативи.

Новий простір орієнтований на внутрішньо переміщених осіб і мешканців міста віком від 60 років.

У центрі створили умови, які дозволяють відвідувачам не лише отримувати гуманітарну допомогу для пенсоінерів у Полтаві, а й проводити час у комфортній атмосфері.

Організатори наголошують, що головна мета проєкту полягає у підтримці як фізичного, так і емоційного стану людей у складний період.

У межах роботи центру, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві включає низку безоплатних медичних послуг.

Відвідувачі можуть пройти первинний огляд, під час якого вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози в крові та сатурацію. Також доступні електрокардіограма та фізіотерапевтичні процедури, серед яких магнітотерапія, УВЧ терапія та пресотерапія.

Окрему увагу приділяють відновленню та профілактиці захворювань. Популярністю користується соляна кімната, яка сприяє зміцненню імунітету.

Крім того, для відвідувачів проводять заняття з лікувальної гімнастики, адаптовані до потреб людей похилого віку. Такі активності допомагають підтримувати рухливість і загальний стан здоров’я.

Не менш важливою складовою є психологічна підтримка. У центрі організовують групові заняття та індивідуальні консультації з фахівцями, що дає можливість людям впоратися з тривогою та стресом.

