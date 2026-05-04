Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве стала доступнее после запуска нового социально реабилитационного центра, созданного Благотворительным фондом "Каритас", сообщает Politeka.

Проект удалось реализовать при поддержке международных партнеров, в частности, "Каритас Люксембург" и "Каритас Австрия", которые присоединились к развитию инициативы.

Новое пространство ориентировано на внутренне перемещенные лица и жители города в возрасте от 60 лет.

В центре создали условия, позволяющие посетителям не только получать гуманитарную помощь пенсионерам в Полтаве, но и проводить время в комфортной атмосфере.

Организаторы отмечают, что главная цель проекта состоит в поддержании как физического, так и эмоционального состояния людей в сложный период.

В рамках работы центра, гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве включает в себя ряд безвозмездных медицинских услуг.

Посетители могут пройти первичный осмотр, измеряя артериальное давление, уровень глюкозы в крови и сатурацию. Также доступны электрокардиограмма и физиотерапевтические процедуры, включая магнитотерапию, УВЧ терапию и прессотерапию.

Отдельное внимание уделяется восстановлению и профилактике заболеваний. Популярностью пользуется соляная комната, способствующая укреплению иммунитета.

Кроме того, для посетителей проводят занятия по лечебной гимнастике, адаптированные к потребностям пожилых людей. Такие активности помогают поддерживать подвижность и состояние здоровья.

Не менее важной составляющей психологическая поддержка. В центре организуют групповые занятия и индивидуальные консультации со специалистами, что позволяет людям справиться с тревогой и стрессом.

