Графік відключення води на тиждень 4 по 10 травня у Чернігові передбачає попереднє інформування населення та рекомендацію робити запаси ресурсів.

Графік відключення води на тиждень 4 по 10 травня у Чернігові визначає низку адрес, де тимчасово обмежать подачу через аварійні та ремонтні втручання у мережі водопостачання міста, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Чернігівводоканал.

Роботи пов’язані з заміною арматури та ліквідацією пошкоджень на різних ділянках трубопроводів. Обмеження запроваджуються поетапно, залежно від технічних завдань на конкретних об’єктах.

Найбільший обсяг заплановано на 4 травня з 09:00 до 13:00. У цей період подачу припинять для значної кількості приватних та юридичних споживачів у центральній частині міста.

Серед адрес — Реміснича (будинки 43, 45, 48, 48/3, 49, 50, 52), Воскресенська (широкий перелік номерів від 1 до 31), а також провулок Воскресенський і прилеглі квартали. Додатково під обмеження потрапляють ділянки на Б. Луговського, Вербицьких, Марковича, Ринковій та Симиренків.

Окремо зазначаються юридичні об’єкти: Реміснича 43 і 47, проспект Перемоги 76, Ринкова 20 та Воскресенська 27.

Раніше в місті вже фіксували схожі ситуації. Зокрема, через ліквідацію пориву на Ушинського, 6 наприкінці квітня там також тимчасово зупиняли подачу з організацією підвозу питної рідини для мешканців.

Ще одна ділянка робіт запланована на 5 травня з 09:00 до 17:00. Тут підключення призупинять на вулиці Максима Загривного в межах будинків від 4 до 40, включно з приватним сектором.

Жителям радять завчасно підготувати необхідний обсяг питної води, а також стежити за оновленнями щодо відновлення подачі. Контакт для довідок — 0800-50-50-51.

