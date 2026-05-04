Мешканцям рекомендують завчасно перевірити актуальні графіки відключення світла у Чернігівській області на 5 травня.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 5 травня будуть тривати через профілактичні роботи, які проводитимуть на електромережах, пише Politeka.net.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

Заплановані графіки відключення світла у Чернігівській області на 5 травня, які будуть тривати в окремих населених пунктах. Мешканцям рекомендують завчасно перевірити актуальні розклади знеструмлень.

З 08:00–17:00 години будуть тривати додаткові графіки відключення електрики в місті Мена, проте обмеження триватимуть тільки в будинках, що знаходяться за адресами:

Григорія Кочура — №54, 111, 111А, 111Ж, 111З

Єдності — №17, 17В

Набережна — №14

Польова — №1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Просужого — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53

Сіверський шлях — №161, 161Е, 163

Чернігівський шлях — №75, 77

пров. 1-й Просужого — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

пров. 2-й Просужого — №1, 1А, 2, 3, 4, 5

З 08:00–19:00 години в місті Носівка будуть тривати обмеження. На 11 годин поспіль вимикатимуть електрику на вулицях:

Дружби — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Кармелюка — №1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33

З 07:43–19:43 години триватимуть додаткові знеструмлення в місті Прилуки. Знеструмлять наступні вулиці:

Володимира Семеренка — №9

Грушевського — №5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20

Євгена Коновальця — №66, 74Г, 88, 88/1, 88/2, 90, 92, 94, 96, 98

Журавська — №1, 2, 13, 15, 18, 23, 24, 26, 28

Індустріальна — №1, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 10, 13, 15

Ладанська — №1Б, 1В, 2А, 4, 7, 9, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 37/1, 37/2, 39, 39А, 40, 42, 43, 45, 49, 55, 65, 67, 71, 79

Лісовської — №1–28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 2А, 9А, 9Б

Макаренка — №1, 1А, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23А, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49/2, 53, 55, 57, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 75А

Маслова — №8, 22

Могилевського — №1, 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 29

Олени Пчілки — №18

Перемоги — №163

Польова — №91А, 100, 100Д, 101, 102, 102А, 104, 104А, 106, 107, 108, 108/1, 109, 110, 112, 115.

