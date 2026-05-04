Графіки відключення світла у Полтавській області на 5 травня триватимуть за окремими адресами через профілактичні ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Енергетики вже оприлюднили детальні графіки відключення світла у Полтавській області на 5 травня. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.

Через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ) будуть тривати з 08:00 до 17:00 години в Бербениці. Обмежать світло на вулицях:

Вишнева (б. 4, 17, 18, 19),

Героїв України (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67),

Молодіжна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53).

В селі Романиха з 08:00 до 17:00 години буть вимикати електрику в селі Романиха. Електрика зникне в будинках, що розташовані за адресами:

Травнева (б. 38, 42, 44, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 62, 65, 66, 67, 70),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 41, 63, 73, 76, 77, 79, 81, 83)

У зв'язку з виконанням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, будуть тривати додаткові відключення в селі Харсіки. З 08:00 до 16:30 години зникне електрика за адресами:

Колгоспна (б. 1, 3, 5, 5а, 7, 8, 10, 11, 11а),

пров.Мирний (б. 9),

Сковороди (б. 69, 71, 73, 75, 77а).

