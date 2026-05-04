Дефицит продуктов в Одессе фиксируется на фоне изменений аграрного сектора и увеличения импорта минеральных удобрений в Украину в первом квартале 2026, передает Politeka.

За отчетный период объемы поставок достигли 1,2 млн тонн, что на 13% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Несмотря на положительную динамику импорта, рыночный баланс остается нестабильным.

Специалисты отмечают, что спрос растет быстрее возможностей его покрытия. Дополнительное влияние оказывают весенние полевые работы, расширение посевных площадей, задержки в логистике и колебания мировых котировок.

Отечественное производство пока не обеспечивает полного закрытия потребностей, поэтому зависимость от внешних поставок сохраняется. Участники рынка вынуждены пересматривать расходы и корректировать закупочные стратегии, что потенциально влияет на урожайность в 2026 году.

Отдельно аналитики обращают внимание на розничный сегмент. Дефицит продуктов в Одессе наиболее заметен в сокращении предложения качественных яблок, что создает дополнительное давление на ценовую ситуацию.

Причиной называют особенности предыдущего сезона. Часть собранного урожая закладывали на хранение в перезрелом состоянии, что ухудшило его товарные свойства и уменьшило пригодные для реализации объемы.

Дополнительно повлияло неравномерное применение технологий контроля созревания. Поэтому продукция скорее теряла качество в хранилищах, что сузило предложение на рынке.

Эксперты прогнозируют, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от эффективности логистических процессов, результатов нового урожая и стабильности поставок, которые будут в ближайшее время формировать ценовую динамику.

Джерело: agrotimes, io.ua

