Графіки відключення світла у Дніпропетровській області пов'язані з ремонтними та плановими роботами, які проводитимуть 5 травня енергетики, пише Politeka.net.
Про це повідомили у ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
Мешканцям варто бути обізнаними, коли зникне електрика та в яких населених пунктах у Дніпропетровській області будуть діяти графіки відключення світла на 5 травня. Проведення профілактичних заходів є необхідним для стабільної роботи електромереж та забезпечення надійного електропостачання в майбутньому.
З 08:00–18:00 години в селі Черкаське зникне електрика. Обмеження стосуються тільки окремих адрес, зокрема:
- Лісна — 3, 4, 16, 26
- Медична — 2
З 07:00–19:00 години (12 годин поспіль) в місті Жовті Води не буде світла. Знеструмлення вводяться в будинках, що розташовані за такими адресами:
- Базарна — 31, 42, 44, 46, 46Б, 46В, 48, 50, 52
- Транспортна — 1-3, 5-16, 18, 22, 24, 26
- Українська — 9, 10, 12-22, 26, 28-36, 36А, 37-39, 39А, 40-42
- Шкільна — 1А, 1-3
- Будівельників — 1-6, 9-27 (непарні)
- М. Пошедіна — 1-6
Також у місті Жовті Води електрика зникне з 09:00–18:00 години. Такі знеструмлення мають плановий характер та охоплять наступні вулиці міста:
- бульвар Свободи — 43, 43А, 43Б, 45, 47, 49, 49А, 49Б, 49В, 49Р, 51, 53
- Героїв Чорнобиля — 35, 35Б, 37, 37А
- Івана Богуна — 40
- Козацької Слави — 10-22 (парні), 26, 26А
У Вільногірську заплановано тимчасові відключення електроенергії. Обмеження пов'язані з проведенням профілактичних робіт, які виконуватимуть для підвищення надійності електропостачання. Обмеження триватимуть з 08:00–17:30 години на вулицях:
- Варена — 2-13, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18-21, 21А
- Ентузіастів — 3, 3А, 4-6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А
- Захисників України — 4, 4А, 6
- Молодіжна — 2-16 (парні), 16А, 18А, 19, 20, 22А
- Промислова — 12, 12А, 12Б, 16
- Степова — 3-9 (непарні), 24
- Юрія Устенка — 1А, 1Л, 2-4, 4А, 5, 6, 8.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як отримати допомогу.
Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: в супермаркетах переписали цінники.
Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: що саме відбувається на ринку.