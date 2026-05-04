Графіки відключення світла у Дніпропетровській області пов'язані з ремонтними та плановими роботами, які проводитимуть 5 травня енергетики.

Про це повідомили у ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Мешканцям варто бути обізнаними, коли зникне електрика та в яких населених пунктах у Дніпропетровській області будуть діяти графіки відключення світла на 5 травня. Проведення профілактичних заходів є необхідним для стабільної роботи електромереж та забезпечення надійного електропостачання в майбутньому.

З 08:00–18:00 години в селі Черкаське зникне електрика. Обмеження стосуються тільки окремих адрес, зокрема:

Лісна — 3, 4, 16, 26

Медична — 2

З 07:00–19:00 години (12 годин поспіль) в місті Жовті Води не буде світла. Знеструмлення вводяться в будинках, що розташовані за такими адресами:

Базарна — 31, 42, 44, 46, 46Б, 46В, 48, 50, 52

Транспортна — 1-3, 5-16, 18, 22, 24, 26

Українська — 9, 10, 12-22, 26, 28-36, 36А, 37-39, 39А, 40-42

Шкільна — 1А, 1-3

Будівельників — 1-6, 9-27 (непарні)

М. Пошедіна — 1-6

Також у місті Жовті Води електрика зникне з 09:00–18:00 години. Такі знеструмлення мають плановий характер та охоплять наступні вулиці міста:

бульвар Свободи — 43, 43А, 43Б, 45, 47, 49, 49А, 49Б, 49В, 49Р, 51, 53

Героїв Чорнобиля — 35, 35Б, 37, 37А

Івана Богуна — 40

Козацької Слави — 10-22 (парні), 26, 26А

У Вільногірську заплановано тимчасові відключення електроенергії. Обмеження пов'язані з проведенням профілактичних робіт, які виконуватимуть для підвищення надійності електропостачання. Обмеження триватимуть з 08:00–17:30 години на вулицях:

Варена — 2-13, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18-21, 21А

Ентузіастів — 3, 3А, 4-6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А

Захисників України — 4, 4А, 6

Молодіжна — 2-16 (парні), 16А, 18А, 19, 20, 22А

Промислова — 12, 12А, 12Б, 16

Степова — 3-9 (непарні), 24

Юрія Устенка — 1А, 1Л, 2-4, 4А, 5, 6, 8.

