Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що українські дрони дістали вже і до москви, а план «Ковер» в аеропортах, очевидно, буде тривати там весь тиждень до 9 травня, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, такий удар по цивільній авіації – це теж важливо, адже це збитки. Як він пояснює, у росії санкції, ремонти у сфері авіації й так на тяп-ляп, а тут ще й переналаштування графіків, деморалізація пасажирів, переповнені аеропорти, втрата грошей, це серйозні збитки для економіки, і це в наших інтересах.

«БпЛА потрапив у будівлю в районі Мосфільмовської, постраждалих немає, служби працюють на місці, каже Собянін. Це місце орієнтовно за 5-6 км безпосередньо від кремля. Таким чином можна сказати, що наші дрони добираються до кремля. Зрозуміло, що путіна, вочевидь, там не було. Його заховали дуже швидко. Він, мабуть, і сам побіг ховатися, враховуючи притаманну йому боязливість», – зазначає Олександр Мусієнко.

Дрони долетіли, підкреслює він, попри те, що довкола москви сконцентровані всі засоби ППО. За словами експерта, ППО ж охороняє не Туапсе, не Пермь, не Приморськ, не прикордонні регіони, а місця, де ховається путін, тому це 3-4 ешелони довкола москви, Санкт-Петербурга тощо, і навіть їх Сили оборони беруть під вогневий контроль. Ми давно, констатує він, чекали удару по москві, а для цього Сили оборони вивчали маршрути, проводили розвідку, де розміщені системи ППО, радари, готувались, і ось маємо перший результат.

«Я ж кажу, що, за тією інформацією, що у мене є, і за моїми передчуттями, ох, це буде пекельний тиждень для москви, путіну варто хвилюватися. Ну, час над Червоною площею натягувати антидронові сітки. Попри те, що там добре ешелонована система ППО, все ж таки долітає, що не може не радувати. Ми використовуємо всі засоби примусу росії до миру», – підсумовує Олександр Мусієнко.

