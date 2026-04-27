Доплати для пенсіонерів у Полтавській області призначаються лише за певних умов.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області запроваджені як віковий інструмент соціальної підтримки громадян похилого віку та нараховуються разом із базовою пенсійною виплатою, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива реалізується через Пенсійний фонд України і є частиною державної системи соціального захисту. Вона передбачає щомісячну надбавку, розмір якої залежить від вікової категорії отримувача. Призначення здійснюється автоматично, без подання заяв чи додаткових звернень до органів обслуговування.

Система побудована за принципом поетапного збільшення виплат. Громадяни віком від 70 до 74 років отримують 300 гривень, у категорії 75–79 років передбачено 456 гривень, а для осіб від 80 років і старше — 570 гривень щомісяця. Перехід між групами відбувається у день народження, коли змінюється рівень підтримки.

Нарахування починається з моменту переходу до нової вікової групи. Якщо дата припадає на перше число місяця, кошти виплачуються за повний період, у всіх інших випадках сума визначається пропорційно кількості днів від набуття права до завершення розрахункового місяця.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області призначаються лише за умови, що загальний розмір пенсійного забезпечення не перевищує 10 340,35 гривні. У разі перевищення цього показника право на додаткові нарахування не застосовується, незалежно від віку отримувача.

Важливо, що при переході між віковими категоріями діє принцип заміщення: попередня надбавка не додається, а змінюється на нову, вищу. Це забезпечує поступове зростання виплат без накопичення кількох рівнів одночасно та зберігає єдину систему нарахувань.

