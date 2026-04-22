Подорожчання круп в Чернігівській області фіксується у сегменті базових бакалійних товарів, де протягом останнього місяця спостерігається різна динаміка цін залежно від виду продукції та торгової мережі, передає Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Пшоно (1 кг) наразі має середню вартість 51,75 грн. У березні показник становив 47,62 грн, тож ринок демонструє поступове зміщення в бік вищих значень. У роздрібі різниця між магазинами залишається помірною — від 51,00 грн у Metro до 52,50 грн в Auchan, що свідчить про відносно стабільну конкуренцію в цьому сегменті.

Манна крупа «Хуторок» (800 г) показує більш помітний рух. Середній рівень становить 41,25 грн проти 37,74 грн у березні, що означає зростання на 6,25 грн. Коливання в межах місяця були нерівномірними: після періоду стабільності відбулося різке підвищення, яке закріпилося на новому рівні. Різниця між мережами також зберігається — від 38,99 грн до 43,50 грн.

Гречка (1 кг) демонструє найбільш виражену динаміку серед розглянутих позицій. Поточна середня ціна становить 75,13 грн, тоді як у березні вона була на рівні 53,75 грн. Таким чином, за місяць зафіксовано приріст на 21,06 грн. Водночас розкид цін у роздрібі залишається значним — від 54,90 грн в Auchan до 96,50 грн у Megamarket, що вказує на різні цінові стратегії постачальників.

У підсумку Подорожчання круп в Чернігівській області відображає загальний тренд зростання вартості продуктів першої необхідності в бакалійному сегменті, де ключовими факторами залишаються закупівельні ціни, логістика та коливання попиту.

Дані ринку також показують, що зміни відбуваються нерівномірно: частина товарів дорожчає поступово, тоді як інші позиції демонструють різкі стрибки залежно від періоду постачання та умов формування роздрібної вартості.

