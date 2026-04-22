Подорожание круп в Черниговской области фиксируется в сегменте базовых бакалейных товаров, где за последний месяц наблюдается разная динамика цен в зависимости от вида продукции и торговой сети, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Пшено (1 кг) имеет среднюю стоимость 51,75 грн. В марте показатель составил 47,62 грн, так что рынок демонстрирует постепенное смещение в сторону высших значений. В рознице разница между магазинами остается умеренной – от 51,00 грн у Metro до 52,50 грн у Auchan, что свидетельствует об относительно стабильной конкуренции в этом сегменте.

Манная крупа "Хуторок" (800 г) показывает более заметное движение. Средний уровень составляет 41,25 грн. против 37,74 грн. в марте, что означает рост на 6,25 грн. Колебания в пределах месяца были неравномерными: после периода стабильности произошло резкое повышение, закрепившееся на новом уровне. Разница между сетями также сохраняется – от 38,99 грн до 43,50 грн.

Гречка (1 кг) демонстрирует наиболее выраженную динамику среди рассматриваемых позиций. Текущая средняя цена составляет 75,13 грн., тогда как в марте она была на уровне 53,75 грн. Таким образом, за месяц зафиксирован прирост на 21,06 грн. В то же время, разброс цен в рознице остается значительным — от 54,90 грн в Auchan до 96,50 грн в Megamarket, что указывает на различные ценовые стратегии поставщиков.

В итоге подорожание круп в Черниговской области отражает общий тренд роста стоимости продуктов первой необходимости в бакалейном сегменте, где ключевыми факторами остаются закупочные цены, логистика и колебания спроса.

Данные рынка также показывают, что изменения происходят неравномерно: часть товаров дорожает постепенно, в то время как другие позиции демонстрируют резкие скачки в зависимости от периода поставки и условий формирования розничной стоимости.

