Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається в межах кількох проєктів, спрямованих на підтримку вразливих категорій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується, зокрема, через ініціативи БФ "Карітас", які охоплюють як відновлення житла, так і соціальний догляд, повідомляє Politeka.

У фонді інформують про запуск проєкту “Житло для вразливих домогосподарств в Україні ІV”, який спрямований на підтримку людей, чиї будинки зазнали пошкоджень через війну.

Йдеться про виконання малих та середніх ремонтів, що включають відновлення або заміну пошкоджених елементів житла, зокрема вікон, дверей, покрівлі, стін і стелі.

Отримати таку гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Харківській області можуть мешканці Харкова та Ізюму, які належать до вразливих категорій.

Серед них люди з інвалідністю, важкохворі, особи віком 60+, самотні матері чи батьки, багатодітні родини, а також вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років.

Окремий напрям передбачає підтримку людей, які потребують постійного або тимчасового догляду. Проєкт "Карітас" спрямований на турботу про самотніх літніх людей, важкохворих та внутрішньо переміщених осіб.

Фахівці надають підтримку у повсякденному догляді, допомагають вести домашнє господарство, консультують родичів та контролюють стан здоров’я підопічних.

У межах цього напрямку також передбачено доступ до реабілітаційного обладнання. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області у цих проєктах поєднує як матеріальну підтримку, так і соціальні послуги.

Водночас, реалізація ініціативи відбувається за фінансової підтримки Анастасії Шкільник та Джима Кінгама, фонд КНЕБА.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Харківської області з 1 квітня: що варто зробити, щоб цього не сталося.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.