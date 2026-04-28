З'явилися графіки відключення світла у Сумській області на 29 квітня, що охоплять окремі населені пункти.

Графіки відключення світла у Сумській області на 29 квітня триватимуть за визначеними адресами через планові та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в кілька ромад з посиланням на «Сумиобленерго».

Енергетичні служби зазначають, що такі заходи є необхідною частиною регулярного технічного обслуговування інфраструктури та спрямовані на підвищення надійності електропостачання в регіоні.

З 08:00–16:30 години будуть вимикати електрику в населеному пункті Миколаївка за такими адресами:

Бр. Рябоконь — №15, 19, 21, 23–24, 26, 28, 30–44, 46–55, 57–59, 61, 670Х

Гончаренко — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14–18, 20–28, 30–38, 40–44, 46–58, 60–62, 66, 68–78, 80–82,

Набережна — №3, 6, 8, 11–12, 12A, 15–22, 28, 32, 34, 40, 44–58, 60, 64–66, 68–74, 78, 80, 84, 86, 90, 94–98, 100, 102, 104.

З 08:00–16:30 години триватимуть знеструмлення в населеному пункті Сушилине. Вони будуть продовжуватися за наступними адресами:

Лугова — №1, 5, 7, 11–13, 19–24, 26–27, 30, 30F, 35, 39, 41, 45, 47, 51D, 53, 57, 21Х

Молодіжна — №1, 6, 19Г, 1А, 72Б, 75–76А, 78–84А, 86–88, 90, 103–127

Сушилине — №1Z, 2Z (29.04.2026, 08:00–16:30)

Шляхова — №30, 32, 34, 36, 42, 56, 59, 66, 68–72, 75, 79, 81, 83, 87, 93–95, 107, 109, 113, 119, 121, 123

29 квітня 2026 року з 09:00 до 15:00 години Липоводолинська дільниця філії «Роменський район електричних мереж» АТ «Сумиобленерго» проводитиме планові ремонтні роботи в селищі Липова Долина за такими адресами:

Гоголя — № 1, 1А, 4, 5, 6, 13, 16

Грушевського — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 26/1, 32, 1Я

Коцюбинського — № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 15А, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 68, 72

Полтавська — № 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 133А, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 150А, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156А, 157, 158, 160, 162, 164, 165, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196

Роменська — № 94

Яблунева — № 1, 3, 4, 5

Комарівська — № 5

пров. 1-й Полтавської — № 2, 4, 6, 8, 10, 14

пров. 2-й Полтавської — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

пров. 3-й Полтавської — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12

пров. 4-й Полтавської — № 2, 4, 8.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Сумах: як саме зросли ціни на квитки.

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Сумської області: з яких причин це може статися.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області: які нові ціни можуть бути встановлені.