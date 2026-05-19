Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, удари саме по москві важливі, тому що вона відрізняється від решти росії, москвичі найбільше хочуть воювати і найбільше бояться прильотів, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Найбільш ненависне місце у світі – москва. І, до речі, не дарма. У росіян вийшло опитування, довіряти важко, але це самі вони про себе говорять. Який відсоток хоче продовження війни, а який переговорів? Виявилося, що в середньому в росії продовження війни хочуть 25-30%, інші хочуть переговорів. Переговорів, зауважте, вони чомусь не хочуть виводити війська і закінчити війну, тобто теж не наші люди. А у москві 60% хочуть продовження війни. Тобто москва – найбільш мілітаристично налаштоване місто, яке найбільше хоче продовження війни. І при цьому не готовий страждати. Оце мені зовсім не зрозуміти, одне з одним у них у голові зовсім не склеюється», – розповідає Михайло Шейтельман.

Особливо зворушила, зазначає він, Ксенія Собчак, яка скаржиться, що росіянам заборонили публікувати відео, фотографії та інформацію про прильоти по москві. Більше того, наголошує експерт, через це росіяни масово пішли дивитися українські медіа та канали російської опозиції, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається, тобто ми їх бомбимо і ми ж їм повідомляємо, що й куди прилетіло.

А взагалі це опитування, пояснює він, показує, що москва хоче воювати, а вся решта росія – ні, тому що москва на війні заробляє, а решті росії від цього лише одна шкода. А це означає, стверджує експерт, що можна розвивати тему громадянської війни між москвою та усією рештою росією, усім, що за МКАДом, не дарма ж навіть інформацію про прильоти заборонили публікувати лише в москві.

«Але історія з обстрілом москви далеко не закінчена. Зовсім не закінчено. Радник міністра оборони України Стерненко сказав, що ми готуємо масштабніші атаки на москву. Отже, я загалом сказав правильно: «москва, ми ще не починали». А ще красивіше висловився президент Зеленський: «Війна повертається до рідної гавані», – підсумовує Михайло Шейтельман.

