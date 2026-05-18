Дефіцит продуктів у Запоріжжі може посилитися вже найближчими місяцями через значні втрати врожаю абрикосів і персиків після весняних заморозків, повідомляють аналітики аграрного ринку, повідомляє Politeka.

За попередніми оцінками, українські садівники можуть втратити від 40% до 60% урожаю абрикосів. Для персиків показники також залишаються критичними — прогнозують скорочення на рівні 30–50% порівняно із середніми сезонними результатами.

Фахівці пояснюють, що основною причиною стали лютневі та квітневі похолодання. Найбільше постраждали центральні й південні території, де дерева почали цвісти раніше за інші регіони.

Аналітик асоціації «Ягідництво України» Денис Миронов зазначає, що навіть імпорт не зможе повністю перекрити нестачу фруктів на внутрішньому ринку. Частково компенсувати ситуацію здатні поставки з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови, однак обмежена пропозиція вже впливає на формування нових цін.

Учасники ринку прогнозують помітне здорожчання. За базового сценарію вартість абрикосів і персиків може зрости на 20–30%, а за суттєвих втрат — до 80%.

Експерти наголошують, що найбільш вразливими залишаються ранньоквітучі культури. Температура від -1 до -3 градусів під час цвітіння здатна пошкодити майбутній плід, а тривале похолодання додатково зупиняє запилення через відсутність активності бджіл.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі в такій ситуації може відобразитися насамперед на сезонному асортименті ринків та супермаркетів, де частину фруктів доведеться заміщати імпортною продукцією.

Фермери додають, що короткочасні морози ще дозволяють застосовувати методи захисту садів, однак затяжне зниження температур практично не залишає шансів зберегти врожай у повному обсязі.

