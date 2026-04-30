Підвищення тарифів на електроенергію в Полтавській області з 1 травня поки не затверджене, однак енергетичні аналітики прогнозують можливий перегляд вартості вже влітку після завершення чинного тарифного періоду, повідомляє Politeka.

Нині домогосподарства в Україні продовжують оплачувати електроенергію за ставкою 4,32 грн за кВт·год. Для окремих споживачів, які використовують електроопалення та не перевищують 2000 кВт·год на місяць, діє знижений рівень — 2,64 грн.

Експерти зазначають, що до кінця травня змін у платіжках не очікується. Чинна модель розрахунків зберігається щонайменше до завершення опалювального періоду, який традиційно закінчується наприкінці квітня.

За словами енергетичного аналітика Станіслав Ігнатьєв, будь-які урядові рішення щодо перегляду вартості проходять обов’язкову процедуру погодження та публічного обговорення. Саме це відтерміновує фактичну зміну цін у рахунках споживачів.

Фахівець пояснює, що навіть у разі ухвалення рішення на початку травня новий тариф не запрацює одразу. Законодавчо передбачено щонайменше місячний перехідний період до набуття чинності.

Таким чином, потенційні зміни можуть відобразитися у платіжках не раніше початку літа. Подібний механізм уже застосовувався минулого року, коли корекція вартості відбулася після завершення опалювального сезону.

Аналітики пов’язують можливі зміни з загальною ситуацією в енергосистемі та необхідністю балансування витрат. Водночас остаточні рішення поки не оприлюднені.

У цьому контексті Підвищення тарифів на електроенергію в Полтавській області з 1 травня розглядається як частина загальнонаціонального процесу перегляду енергетичної політики, який може бути реалізований після завершення всіх регуляторних процедур.

Джерело

Останні новини України:

