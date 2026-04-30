Увеличение тарифов на электроэнергию в Полтавской области с 1 мая рассматривается как часть общенационального процесса пересмотра энергетической политики.

Повышение тарифов на электроэнергию в Полтавской области с 1 мая пока не утверждено, однако энергетические аналитики прогнозируют возможный пересмотр стоимости уже летом после завершения действующего тарифного периода, сообщает Politeka.

В настоящее время домохозяйства в Украине продолжают оплачивать электроэнергию по ставке 4,32 грн за кВтч. Для отдельных потребителей, использующих электроотопление и не превышающих 2000 кВтч в месяц, действует сниженный уровень - 2,64 грн.

Эксперты отмечают, что до конца мая изменений в платежках не ожидается. Действующая модель расчетов сохраняется по меньшей мере до завершения отопительного периода, традиционно истекающего в конце апреля.

По словам энергетического аналитика Станислав Игнатьев, любые правительственные решения по пересмотру стоимости проходят обязательную процедуру согласования и публичного обсуждения. Именно это откладывает фактическое изменение цен в счетах потребителей.

Специалист объясняет, что даже в случае принятия решения в начале мая новый тариф не заработает сразу. Законодательно предусмотрен не менее месячный переходный период до вступления в силу.

Таким образом, потенциальные изменения могут отразиться в платежках не раньше начала лета. Подобный механизм уже применялся в прошлом году, когда коррекция стоимости произошла после завершения отопительного сезона.

Аналитики связывают возможные изменения с общей ситуацией в энергосистеме и необходимостью балансировки затрат. В то же время, окончательные решения пока не обнародованы.

В этом контексте повышение тарифов на электроэнергию в Полтавской области с 1 мая рассматривается как часть общенационального процесса пересмотра энергетической политики, который может быть реализован после завершения всех регуляторных процедур.

