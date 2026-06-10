Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що ракетна програма не робиться швидко, для ефективних розробок потрібні час, знання та випробування, це не буває швидко, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Для того, щоб цю ракету поставити на бойове чергування і щоб вона реально працювала, треба як мінімум 30 запусків. Саме запуски, які вже відпрацьовані та доопрацьовані. А тут із 30 запусків лише 6 долетіло і десь ще поряд упало. Це ж (ред. – інформацію) американці дають», – пояснює Олег Старіков.

Тому, констатує експерт, у цій справі поспішати не можна, і не варто сподіватися, що ракетна програма швидко запуститься. А річ у тому, розповідає він, що середній вік працівника військово-промислового комплексу в Україні ще до повномасштабної війни з росією був 68 років, уже майже 4,5 роки війни, тобто ці фахівці ще старші. Молодих, підкреслює експерт, ще вчити треба, це теж не швидко.

«Має бути технологія. Інженерів навчають наставництва. Це зовсім інше. Це не комп'ютер якийсь, це інше. Це робота з технікою. Ти маєш відпрацьовувати матеріал. А у нас що, матеріалознавство у країні високе? Та немає у нас матеріалознавства. Це щоб не вибухали двигуни», – підсумовує Олег Старіков.

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