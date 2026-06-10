Заплановані графіки відключення світла у Чернігівській області на 11 червня, які пов’язані з проведенням технічних, профілактичних та ремонтних робіт.

Заплановані графіки відключення світла у Чернігівській області на 11 червня є частиною комплексної програми з технічного обслуговування енергетичної інфраструктури, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 11 червня вводять через планові профілактичні роботи. Під час виконання робіт фахівці перевірятимуть стан обладнання, проводитимуть заміну окремих елементів мережі та виконуватимуть необхідні ремонтні заходи для підвищення надійності електропостачання.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», з 09:00–19:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Куликівка, проте зникне світло тільки за наступними адресами:

Валерія Сарани — 1, 1а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 16, 62

Журавка — 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28

Клейнера — 1, 5, 9, 11, 15

Коцюбинського — 47, 74

Марка Гузя — 1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17

Миру — 144, 154, 156, 158, 158а

Свободи — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 29а, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 37, 39

В населеному пункті Євминка з 09:00 до 19:00 години будуть вимикати світло. Знеструмлення стосуються лише наступних адрес:

Київська — 294, 316, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 326А, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 335/15, 335/16, 335/17, 335/18, 337, №7422082700:01:006:0010

Насосна — 1

З 09:00 до 19:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Крехаїв. Знестремленими залишатимуться окремі вулиці села:

1 Травня — 1

Березнева — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Богданенка — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15

Гайова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38

Глинище — 1, 2, 3, 4, 4Б, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23

Деснянська — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 69А

Європейська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45А, 45В, 46, 47А, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72А, 74, 76, 77, 86А, 96, 96А

Київська — 1, 2, 3, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Лесі Українки — 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 59Б, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69Б, 69В, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78Б, 79, 80, 81, 82А, 82Б, 83, 84, 85, 86А, 89, 90, 90Б, 90Г, 90Е, 91, 93, 94, 95, 96, 96А, 97, 98, 98А, 101, 101В, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 106Б, 107, 108, 108А, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126А, 127, 128, 128Б, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 136А, 137, 138, 138Б, 139, 139А, 140, 141, 141А, 142, 144, 145, 147

Лиса Гора — 1, 1А, 2, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 11А, 12, 13, 14, 15

Лисинівська — 1, 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 11, 11А, 12, 13, 14, 15А, 16, 16А, 17, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 29, 29А, 30, 31, 31А

Лісова — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 27, 35

Літочки — 1, 3

Лугова — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6В, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 12Б, 12В, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 18В, 20, 21, 22, 22А, 25, 26, 27, 28, 28В, 30, 30А, 72, 73А, 76, 76А, 81, 82, 85, 141В

Молодіжна — 6, 24, 28, 30, 31, 35

Москаленко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54

Набережна — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 24, 24А, 26, 28, 28Б

Наталії Земної — 1, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10Г, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 14А, 14Б, 14В, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67

Незалежності — 10, 37, 39, 68, 69

Озерна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 19Б, 20, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26А, 27, 27Б, 28, 29, 30, 37, 41А, 42Б, 42В, 43, 45, 50, 53, 54, 55, 75

Партизанська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 29В, 30, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 52А, 52Б, 52Г

Рожок — 1, 1В, 2, 2К, 3, 4, 4А, 6, 8, 10, 12

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 31, 33, 35

Свято-Троїцька — 1, 2, 3, 3А, 3Б, 3Г, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Г, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А

Солов'їна — 14Б

Шевченка — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18

пров. Бригадний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 16

пров. Європейський — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10А, 14, 16

пров. Лісовий — 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 9

пров. Піщаний — 1А, 2, 3, 3А, 4, 5А, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17

пров. Садовий — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7

пров. Солов'їний — 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14

пров. Шкільний — 2, 2А, 3А, 5, 5А, 7, 8, 14, 15.

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