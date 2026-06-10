Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що Польща хоче забрати у Зеленського орден Білого Орла через УПА, хоча цей же орден мають фашисти і колабораціоністи, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, Капітула, тобто дорадчий орган при президенті Польщі, винесла свою рекомендацію щодо ордену Білого Орла, який вручено Зеленському, деталей немає, але рішення за Навроцьким. Тобто, констатує він, нагнітання продовжується.

«У Польщі виступив, до речі, у підтримку України заступник міністра науки і освіти Шептицький. Це викликало невдоволення серед місцевих радикалів і консерваторів. Він сказав, що УПА боролася за незалежність України, як польські партизани. Але він залишається на посаді, хоч висловився на користь України. Із цими людьми потрібно працювати, тому що не всі у Польщі думають так, як Навроцький», – зауважує Олександр Мусієнко.

На думку експерта, краще поляки ставили би питання Капітулу і Навроцькому щодо інших власників ордену Білого Орла, наприклад, щодо Муссоліні, його затя Чано, щодо австрійсько-угорськогоий адмірала Горті, колабораціоніста Петена та інших сумнівних діячів. Натомість, констатує він, чомусь вчепились до УПА, звинувачують її у підігруванні нацистам, хоча варто глибше копати в історію.

«Так де ж послідовність? Чи це просто для того, щоби вкотре намагатися похитнути Україну? Не туди дивиться польська влада, не туди дивиться польський уряд. На загрози з боку путіна треба дивитися. Ми здатні знайти порозуміння. І ми повинні зібрати фактаж по Білому Орлу, привезти стос документів, аргументовано дипломатичними каналами передати його. Ви хочете нас вивести на емоції? Ми від емоцій підемо на аргументацію, на юридичну мову, на факти, на історію», – пояснює Олександр Мусієнко.

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