У Запоріжжі 11 червня продовжать діяти планові графіки відключення світла, які торкнуться десятків адрес.

Графіки відключення світла у Запоріжжі щаплановані на 11 червня та охоплять десятки адрес в місті, повідомляє видання Politeka.net.

У Запоріжжі 11 червня продовжать діяти планові графіки відключення світла, які торкнуться десятків адрес у різних районах міста. Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електромереж.

Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», електрика зникне через плановий ремонт електрообладнання. З 09:00 до 16:00 години вимикатимуть за наступними адресами у Запоріжжя:

бул. Вінтера — 40, 44

Бетховена — 46(1), 46(2)

Генераторна — 1-5, 1а, 2-12, 9, 11-17, 14-24, 14/4, 16/1, 16/2, 18/1

Кар'єрна — 3, 4-12, 7-13

Петра Ребра — 1-7, 3-ж/б

З 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлення будуть тривати за окремими адресами:

Академіка Вернадського (Тимошенка) — 51а, 51б, 51в, 51г, 51д, 52а

Алмазна — 39, 41, 43

Бєлокопитова — 5

Борисоглібська — 1-21, 2, 4-28, 23-59, 2Б, 32-38, 42-56

Брюлова — 2, 2А, 4, 8а

Володимира Мономаха (Олександра Невського) — 38

Вуглегірська — 53 (оп.1)

Вузівська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Героїв Крут (12 Квітня) — 63, 65, 69

Гончара — 73, 74, 74А, 75, 79, 83

Григорія Чечета — 2-40, 38а, 3, 5-29

Дунайська — 3, 3А, 8А

Електролізна — 15-31, 16, 26-30, 31А

Етюдна — 1-23, 2-16

Заміська (Тольятті) — 1-17, 2-20

Заполярна — 33а

Запоріжбудівська — 12, 14, 16, 18, 20-62

Івана Огієнка (Гастелло) — 10-20, 11-19, 21А

Історична — 18, 18А, 18Б, 30, 34, 34А, 36, 36А

Козацької Чайки (Верхоянська) — 1а (2 поверхи), 2, 4, 8, 9 (барак), 11, 12, 14, 16-32, 25, 27-31, 34-66, 2006, гр. Звонарева (оп. 11)

Кругова — 171, 173

Леоніда Приня (Лазо) — 2, 4, 6-14, 7-21, 14, 16, 16 (будівельний №), 18, земельна ділянка №4

Максима Кривоноса (Тухачевського) — 1, 1а, 2-24, 3-17, 19-33, 26, 28-42

Медова — 4

Миколи Хвильового — 1-15, 17, 2-18

Музична — 54, 79в, 79г, 79д, 79є

Ніжинська — 37, 54

Опанаса Андрієвського (Зорге) — 2-18, 3-17

Оптимістична — 14, 16

Павла Глазового (Глазунова) — 11

Павлокічкаська — 11, 13, 15А

Піхотна — 1-23, 2-34

Радісна — 45-53, 57, 59

Республіканська — 77, 79, 81, 83

Слобожанська (Сахалінська) — 32

Толстого — 1, 3, 4-22

Федорюка — 1, 3, 5, 7-25, 12-46, 29-45, 2-8

Центральна — 1, 1а, 2, 3 (2 поверхи), 4, 5 (2 поверхи), 5 (5 поверхів), 6 (2 поверхи), 7а, 7а (5 поверхів), 7б, 8 (4 поверхи), 8Б, 9 (4 поверхи), 12, 13

Червоної Калини (Красноградська) — 53-73, 54-74

Чигиринська (Калузька) — 1-27, 2-24

Чорноземна — 1-13, 2, 4-12, 14

Шкільна — 2, 2а, 4, 4а

пр. Моторобудівників — 48, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 56а, 58, 60

пров. Зустрічний — 1, 1Б, 1в, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 2009

пров. Олександра Жданенка (Невельського) — 2.

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