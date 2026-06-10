Графіки відключення світла у Запоріжжі щаплановані на 11 червня та охоплять десятки адрес в місті, повідомляє видання Politeka.net.
У Запоріжжі 11 червня продовжать діяти планові графіки відключення світла, які торкнуться десятків адрес у різних районах міста. Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електромереж.
Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», електрика зникне через плановий ремонт електрообладнання. З 09:00 до 16:00 години вимикатимуть за наступними адресами у Запоріжжя:
- бул. Вінтера — 40, 44
- Бетховена — 46(1), 46(2)
- Генераторна — 1-5, 1а, 2-12, 9, 11-17, 14-24, 14/4, 16/1, 16/2, 18/1
- Кар'єрна — 3, 4-12, 7-13
- Петра Ребра — 1-7, 3-ж/б
З 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлення будуть тривати за окремими адресами:
- Академіка Вернадського (Тимошенка) — 51а, 51б, 51в, 51г, 51д, 52а
- Алмазна — 39, 41, 43
- Бєлокопитова — 5
- Борисоглібська — 1-21, 2, 4-28, 23-59, 2Б, 32-38, 42-56
- Брюлова — 2, 2А, 4, 8а
- Володимира Мономаха (Олександра Невського) — 38
- Вуглегірська — 53 (оп.1)
- Вузівська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28
- Героїв Крут (12 Квітня) — 63, 65, 69
- Гончара — 73, 74, 74А, 75, 79, 83
- Григорія Чечета — 2-40, 38а, 3, 5-29
- Дунайська — 3, 3А, 8А
- Електролізна — 15-31, 16, 26-30, 31А
- Етюдна — 1-23, 2-16
- Заміська (Тольятті) — 1-17, 2-20
- Заполярна — 33а
- Запоріжбудівська — 12, 14, 16, 18, 20-62
- Івана Огієнка (Гастелло) — 10-20, 11-19, 21А
- Історична — 18, 18А, 18Б, 30, 34, 34А, 36, 36А
- Козацької Чайки (Верхоянська) — 1а (2 поверхи), 2, 4, 8, 9 (барак), 11, 12, 14, 16-32, 25, 27-31, 34-66, 2006, гр. Звонарева (оп. 11)
- Кругова — 171, 173
- Леоніда Приня (Лазо) — 2, 4, 6-14, 7-21, 14, 16, 16 (будівельний №), 18, земельна ділянка №4
- Максима Кривоноса (Тухачевського) — 1, 1а, 2-24, 3-17, 19-33, 26, 28-42
- Медова — 4
- Миколи Хвильового — 1-15, 17, 2-18
- Музична — 54, 79в, 79г, 79д, 79є
- Ніжинська — 37, 54
- Опанаса Андрієвського (Зорге) — 2-18, 3-17
- Оптимістична — 14, 16
- Павла Глазового (Глазунова) — 11
- Павлокічкаська — 11, 13, 15А
- Піхотна — 1-23, 2-34
- Радісна — 45-53, 57, 59
- Республіканська — 77, 79, 81, 83
- Слобожанська (Сахалінська) — 32
- Толстого — 1, 3, 4-22
- Федорюка — 1, 3, 5, 7-25, 12-46, 29-45, 2-8
- Центральна — 1, 1а, 2, 3 (2 поверхи), 4, 5 (2 поверхи), 5 (5 поверхів), 6 (2 поверхи), 7а, 7а (5 поверхів), 7б, 8 (4 поверхи), 8Б, 9 (4 поверхи), 12, 13
- Червоної Калини (Красноградська) — 53-73, 54-74
- Чигиринська (Калузька) — 1-27, 2-24
- Чорноземна — 1-13, 2, 4-12, 14
- Шкільна — 2, 2а, 4, 4а
- пр. Моторобудівників — 48, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 56а, 58, 60
- пров. Зустрічний — 1, 1Б, 1в, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 2009
- пров. Олександра Жданенка (Невельського) — 2.
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