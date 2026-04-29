Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 30 квітня вводяться у зв'язку з плановими та профілактичними роботами, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

Радимо мешканцям регіону ожзнайомитися з графіки та бути готовими до тривалих обмежень.

З 10:00 до 18:00 години не буде електрики в селі Васильківка. Повністю будуть знеструмлені такі вулиці:

Будівельників, Весела, Левенця, Литвина, Лозова, Мостова, Незалежності, Патріотів, Робітнича, Садова, Соборна, Успішна, Цегляна та пров. Лісний.

Так, 30 квітня з 08:00 до 18:00 години не буде електрики у cелі Новомайське. Знеструмлення триватимуть за окремими адресами:

Виноградна: 1, 1А, 3, 5-7, 9-16, 18-28, 31-33, 35-38, 40, 41, 43-53, 55, 56, 60-63, 66, 69;

Вишнева: 1-5;

Восточна;

Миколи Кобця: 1.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селищі Губиниха з 09:00 до 17:00 за адресою:

вул. Річкова — № 105, 107, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 146, 148, 152, 156, 158, 160, 162, 164

Губиниська територіальна громада також попередила про обмеження в Гнатівка з 09:00 до 17:00 години на вулицях:



Леніна — № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11-18, 20, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 66, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88

Степова — № 70.

