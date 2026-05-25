Грошова допомога для ВПО в Одесі виплачується у межах багатоцільової програми підтримки від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Politeka.

Дана грошова допомогадля ВПО в Одесі спрямована на покриття найважливіших базових потреб громадян, які постраждали через бойові дії.

Параметри виплат передбачають надання по 3600 грн на одну особу щомісяця протягом 3 місяців. Загальна сума виплати на людину становить 10 800 грн.

Реєстрація проводиться один раз на все домогосподарство. Подати заявку на участь у цій програмі можуть внутрішньо переміщені особи, які отримали офіційну довідку протягом останніх 6 місяців.

Також на кошти можуть розрахувати люди, які повернулися з-за кордону після 24.02.2022 або повернулися до свого постійного місця проживання в Україні.

Організатори наголошують, що потенційний заявник не повинен отримувати аналогічну грошову допомогу для ВПО в Одесі від інших організацій протягом останніх 3 місяців.

Для успішного проходження реєстрації родина має відповідати встановленим критеріям вразливості та мати дохід менше 6318 грн на одну особу.

До таких категорій належать одинокі батьки з дітьми, люди віком 55 років і старше, а також особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Претендентам необхідно заздалегідь підготувати обов’язковий пакет документів, який включає паспорт або ID картку, ІПН, довідку переселенця, свідоцтва про народження дітей, IBAN рахунок та офіційне підтвердження вразливості.

Громадянам необхідно звернутися до спеціального пункту збору даних, де прийманням заявок займається БФ «Право на захист».

Джерело: Enableme Ukraine

