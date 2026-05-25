До участі в гуманітарній допомозі в Дніпропетровській області можуть долучатися пенсіонери і не тільки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших соціально вразливих категорій населення продовжує надаватися у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.net.

У регіоні стартує новий масштабний проєкт підтримки під назвою «Консорціум LINK». У його межах передбачено надання допомоги громадянам, які належать до визначених категорій вразливості та потребують додаткового соціального захисту.

Водночас організатори зазначають, що для населених пунктів, розташованих у зоні до 20 кілометрів від лінії бойових дій, діють окремі умови участі або ж спрощені критерії доступу до допомоги.

До участі в гуманітарній допомозі в Дніпропетровській області можуть долучатися особи, які відповідають хоча б одному з визначених критеріїв.

Серед них — пенсіонери віком від 60 років, люди з інвалідністю, багатодітні родини, що виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, одинокі батьки або офіційні опікуни. Також до переліку включено внутрішньо переміщених осіб, а ще домогосподарства, житло яких зазнало пошкоджень унаслідок бойових дій або обстрілів.

Окрему увагу в межах програми приділено територіям Дніпропетровщини, які найбільше постраждали від наслідків війни. Йдеться, зокрема, про Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони, де потреба у гуманітарній підтримці залишається підвищеною.

Програма передбачає кілька напрямів допомоги. Зокрема, надаються набори базових речей першої необхідності, гігієнічні комплекти, у тому числі спеціалізовані набори для маломобільних осіб, а також продуктові набори, спрямовані на забезпечення мінімальних потреб домогосподарств.

Окремим компонентом є фінансова підтримка. Вона включає грошові виплати для постраждалих від обстрілів, а також багатоцільову допомогу для мешканців прифронтових громад, які можуть самостійно визначати пріоритетні витрати залежно від власних потреб.

Крім того, у межах ініціативи діє напрям соціального супроводу та захисту. Він передбачає допомогу людям і родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також перенаправлення до державних і партнерських структур для отримання додаткової підтримки та послуг.

Джерело: Angels of Salvation.

