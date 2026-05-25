Казахстанський політолог Талгат Калієв прокоментував візити Трампа та путіна до Пекіна і заявив, що виграв із цього всього саме Сі Цзіньпін, який ні тому, ні іншому лідеру нічого не дав, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Вже було наголошено, що це 25-ий візит путіна, тобто це робочий візит, де обговорювалися якісь робочі питання. І найгучніше з них – будівництво другої гілки залізниці на Благовєщенськ. Тобто це лише якийсь невеликий відрізок шляху, це можна було вирішувати точно не на рівні глав держав як якесь технічне питання. Все інше, «Сила Сибіру-2», інші якісь проєкти… Все обмежилося підписанням звичайних меморандумів, які ні до чого не зобов'язують», – коментує Талгат Калієв.

А ось візит Трампа до Пекіна, підкреслює він, – це вже подія надзвичайного рівня, яка сталася не в найблагополучніший час для США. Тобто, пояснює експерт, він хотів прилетіти на тлі нищівних успіхів в Ірані, але США там зав'язли, тому Трамп прибув із незакритими гештальтами за своєю спиною і явно почував себе не у виграшній позиції. А от якби візит був, міркує гість програми, до війни в Ірані відразу після успіху у Венесуелі, все було б інакше.

«Пекін виглядає як центр планети, у який приїжджають всі геополітичні сили, прагнуть туди, там ведуть переговори. Це стало якоюсь аудієнцією у Сі то одного, то іншого лідера держави. До цього вже приїжджали лідери країн ЄС. Тобто за цей рік-півтора президентства Трампа Китай суттєво зміцнив свої позиції», – пояснює Талгат Калієв.

Як згадує експерт, він ще раніше казав, що Трамп своїми діями може висунути Китай на перші позиції. До того ж, додає гість програми, Китай може наблизитися до статусу першої економіки світу на тлі того, що США примудрилися посваритися з ЄС, союзники дрейфують у бік Пекіна, арабські країни також можуть почати дрейфувати у цей бік через війну проти Ірана.

