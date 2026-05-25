Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував російський обстріл Києва 24 травня і пояснив, що це за такі удари по центрах ухвалення рішень – ринок, музей, гаражі, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Приходиш на ринок і не знаєш, кілограм бананів чи два. Або ось помідори. Що ж взяти? Ось ці маленькі по 400 чи великі по 150. Ухвалюєш рішення щоразу. Огірок по 90. Скільки взяти? Відразу багато, щоб засолити, чи тільки на зараз? Незрозуміло. Чи ось ягоди – великі чи дрібні? Чи почекати, доки подешевшає? Це ж рішення. Центр ухвалення рішень. Нам обіцяли удар по центру ухвалення рішень і вдарили по Лук'янівському ринку. Я розумію, Лук'янівський ринок – це справді центр ухвалення, як бачите, нелегких рішень», – коментує Михайло Шейтельман.

Зеленський, зазначає експерт, вже об'їхав ті місця, де прильоти були у Києві, і порівняно цікаво, що путін за 4 роки і 3 місяці повномасштабної війни жодного разу не приїжджав на місця прильотів у росії.

«Орєшнік» – це окрема історія. «Орєшніком» росіяни вдарили по гаражах у Білій Церкві. Ну, тут я розумію. найімовірніше, вони моляться, щоб узагалі злетів цей «Орєшнік». Вони починають хреститися, коли їм наказують запустити цей «Орєшнік». Вони розуміють, що може зараз впасти прямо тут, а може в Казахстані кудись. Плюс-мінус 100 км від Києва вони змогли запустити «Орєшнік», попали в гаражний кооператив у Білій Церкві», – наголошує Михайло Шейтельман.

Щодо реакції світу на цей обстріл 24 травня, зазначає експерт, то засудили багато хто, але лише одна країна зайшла далі – Албанія. Як він розповідає, глава МЗС Албанії заявив, що викликав російського посла для надання роз'яснень, це єдина країна, яка викликала посла через удари по Києву, і це найбільша реакція.

