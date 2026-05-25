Військовий експерт Олег Старіков розповів про ситуацію на фронті, зокрема, про південний фронт, де ЗСУ мають перевагу та беруть під контроль логістику супротивника, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

За словами експерта, зараз уже не можна сказати, що російські війська мають перевагу по всій смузі бойового зіткнення, це не так, у них перевага вже на більшості напрямків, але не на всіх, так каже вже навіть путін. А вся справа в тому, пояснює він, що ЗСУ в рамках мобільної оборони, в рамках накопичення ресурсів, резервів знайшли слабке місце у противника і завдали туди удару, йдеться про Запорізький напрямок.

«Наш Генштаб разом із тактичною розвідкою проаналізували це і зрозуміли, що реально там є дірки, є слабкості. Зосередилися, вдарили по Степногірську і витиснути противника. Зараз уже витиснули, раніше можна було говорити на околиці, але зараз витиснули. Триває тиск на логістику. І якщо дійсно її буде взято під контроль, то на південному фланзі у противника виникне справжня тактична криза, яка в майбутньому, якщо її не локалізувати, перейде в оперативно-тактичну», – розповідає Олег Старіков.

Очевидно, розмірковує він, зараз триває операція, пов'язана з видавлюванням супротивника та заходом до Запорізької атомної станції з південного флангу. А це означає, пояснює експерт, що наше найвище військово-політичне керівництво, наші західні партнери, США вважають, що ескалаційна складова у війні буде лише у 2026 році, тому ЗСУ намагаються видавлювати супротивника.

«Костянтинівка, північний фланг – там стратегічний глухий кут. Ну, війна йде, але особливо змін немає. А ось на півдні, у Запоріжжі у нас є тактична перевага, реально тактична перевага», – стверджує Олег Старіков.

