Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області залишається актуальною темою після оновлення програм підтримки від Червоного Хреста.

Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області передбачена у межах кількох напрямів фінансової підтримки для людей, які постраждали від війни або перебувають у складному становищі, повідомляє Politeka.

Наразі Червоний Хрест працює у дев’яти регіонах України. До переліку входять Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Херсонська, Одеська, Сумська, Харківська та Чернігівська області.

Саме ці регіони визначені як найбільш постраждалі внаслідок війни. Із квітня 2026 року багатоцільову грошову допомогу для ВПО в Україні припинили застосовувати.

Її замінили новим механізмом, який передбачає надання коштів за пріоритетами залежно від життєвих обставин людини та рівня потреби.

Один із варіантів підтримки становить 10 800 гривень на одну особу. Таку виплату можуть отримати громадяни, які належать до соціально економічно незахищених категорій населення.

Мета цієї допомоги полягає у зменшенні фінансового навантаження для тих, хто через війну має найбільші витрати.

Також грошова допомога для ВПО в Чернігівській області може становити 12 300 гривень на людину. Саме така сума передбачена для осіб, які були евакуйовані через небезпеку.

Однією з головних умов є проходження транзитного пункту після виїзду із небезпечної території. Важливо, що така виплата доступна лише протягом 45 днів після проходження транзитного пункту.

Після завершення цього терміну звернення можуть не розглядатися в межах відповідної програми. Окремо 12 300 гривень можуть отримати люди, які постраждали внаслідок обстрілів.

Йдеться насамперед про тих громадян, чиє житло зазнало значних пошкоджень або було повністю зруйноване через воєнні дії.

