Подорожчання проїзду в Тернопільській області стало актуальним після рішення про зміну вартості перевезень у одній із громад.

Подорожчання проїзду в Тернопільській області стосується трьох маршрутів Байковецької громади, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду торкнулося Дубівців - Байківці, Гаї Шевченківські - Тернопіль, Охримівці - Шляхтинці - Байківці.

Рішення про нові тарифи ухвалив виконавчий комітет Байковецької сільської ради. Інформацію про це оприлюднили на офіційному сайті сільської територіальної громади.

Як пояснили у громаді, причиною перегляду вартості стало звернення перевізника ФОП Королик А.Б. Підприємець подав розрахунки, які свідчать про суттєве зростання витрат на паливно мастильні матеріали.

Перед затвердженням нових цін документи перевірила незалежна аудиторська фірма ТОВ «Траст Аудит». За результатами перевірки нові тарифи визнали економічно обґрунтованими. Вони почнуть діяти з 1 травня.

Також рішення про подорожчання проїзду в Тернопільській області пов’язують із потребою забезпечити безпечне перевезення пасажирів.

На маршруті №19/1 «Дубівці - Байківці» ціна залежатиме від відстані поїздки. Від Збаразького повороту до Байківців або Шляхтинців квиток коштуватиме 30 грн.

До Лозової пасажири платитимуть 35 грн, до Курників 40 грн, до Стегниківців 45 грн. Поїздка до Дубівців становитиме 50 грн.

Мінімальний тариф між сусідніми селами, зокрема між Курниками та Дубівцями, встановлено на рівні 20 грн. На маршруті №19/2 «Гаї Шевченківські Тернопіль» запроваджують єдину ціну.

Незалежно від зупинки вартість становитиме 30 грн. Це стосується рейсів до Автовокзалу, готелю «Тернопіль», вул. Симоненка та магазину «Універсам».

Також підняття тарифів торкнеться маршруту №19/3 «Охримівці - Шляхтинці - Байківці». Поїздка з Охримівців до Шляхтинців або до більшості зупинок у Байківцях, серед яких вул. Шухевича, школа та Русанівка, коштуватиме 25 грн.

До найвіддаленішої точки маршруту, а саме вул. Стуса у Байківцях, вартість становитиме 40 грн. Пересування всередині села Байківці між основними зупинками обійдеться пасажирам у 20 грн.

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Тернопільській області: які обмеження запровадила "Укрзалізниця"

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Тернопільській області: де та наскільки підняли тарифи

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту в Тернополі: про які зміни стало відомо