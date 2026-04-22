У Хмельницькій області фіксують зростання вартості перевезень, тож подорожчання проїзду вже відчули пасажири громадського транспорту.

Подорожчання проїзду в Хмельницькій області відбувається на тлі підвищення цін на пальне та зростання витрат перевізників, повідомляє Politeka.

Йдеться як про міські маршрути, так і про сполучення між населеними пунктами області, де ціни за останній час суттєво змінилися.

Зокрема, у Кам’янці-Подільському Хмельницької області міська рада вже ухвалила рішення про тимчасове подорожчання проїзду в громадському транспорті.

Для пасажирів приватних перевізників вартість поїздки становить 20 гривень у разі готівкового розрахунку та 15 гривень при безготівковій оплаті.

У самому Хмельницькому перевізники також ініціювали перегляд тарифів. Спочатку йшлося про 20 гривень, однак за оновленими підрахунками пропонують підвищити ціну до 25 гривень за поїздку.

Представник компанії «Автогаз-захід» Володимир Пухкий пояснив, що необхідність перегляду тарифів пов’язана насамперед із ціною пального та загальною ситуацією на ринку перевезень.

За його словами, кожне місто самостійно визначає вартість квитка, орієнтуючись на економічні реалії, тому остаточне рішення має ухвалити виконавчий комітет після аналізу всіх показників.

Наразі у Хмельницькій міській раді повідомили, що профільні управління ще вивчають надані розрахунки.

Водночас, подорожчання проїзду в Хмельницькій області особливо помітне на міжміських маршрутах. За даними порівняння цін, яке провели журналісти, у квітні 2026 року вартість поїздок суттєво зросла у порівнянні з весною 2024 року.

На окремих напрямках підвищення становить від 20 до 30 відсотків, а подекуди перевищує і 50 відсотків. Найбільш відчутні зміни зафіксовані на популярних маршрутах.

Поїздка до Нетішина вирослаа з приблизно 240 гривень до 360 гривень. До Славути ціна зросла до 300 гривень.

Поїздка до Кам’янця-Подільського тепер коштує близько 170 гривень, тоді як раніше вона становила приблизно 100 або 110 гривень. До Ізяслава та Шепетівки тариф зафіксовано на рівні 250 гривень.

Зміни торкнулися навіть коротких маршрутів. Поїздки до Красилова чи Старокостянтинова вже перевищили позначку у 100 гривень, хоча ці населені пункти розташовані відносно близько до обласного центру.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому: як було змінено ціни для мешканців

Подорожчання проїзду у Хмельницькій області: де доведеться платити на 20 гривень більше

Завершення опалювального сезону у Хмельницькій області: коли батареї стануть холодними у 2026 році