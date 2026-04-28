Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області передбачена серед одноразових державних виплат, які нарахують окремим категоріям громадян.

Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області виплачуватиметься в межах урядової програми додаткової адресної підтримки у розмірі 1500 гривень, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив 18 березня постановою № 341 “Деякі питання надання одноразової доплати окремим категоріям населення”.

Кошти мають отримати громадяни, яким станом на 1 квітня 2026 року вже призначено пенсію або державні соціальні виплати.

Право на грошову допомогу для ВПО в Чернігівській області мають пенсіонери, якщо загальний розмір пенсії разом із надбавками, підвищеннями та іншими доплатами не перевищує 25 950 гривень.

Саме такий поріг визначено урядом для більшості категорій одержувачів. Доплата поширюється на одержувачів страхових пенсій за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.

Також кошти передбачені для тих, хто отримує пенсії за вислугу років і спеціальні пенсії. Окремо виплату отримають громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.

Незалежно від розміру пенсії доплата передбачена для людей, які брали безпосередню участь у захисті України, членів сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти таких осіб, а також учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області також стосується людей, які отримують підтримку на проживання.

Подавати окрему заяву для отримання коштів не потрібно. Нарахування проведуть автоматично у квітні на підставі вже призначених виплат та даних державних реєстрів.

Останні новини України:

