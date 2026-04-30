Грошова допомога для ВПО в Київській області зацікавила мешканців регіону після рішення уряду про одноразову фінансову підтримку.

Грошова допомога для ВПО в Київській області передбачалася постановою Кабінету Міністрів України № 341 про додаткову одноразову доплату у розмірі 1500 гривень для частини громадян, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили 18 березня. Документ визначив порядок надання адресної грошової допомоги для ВПО в Київській області у квітні 2026 року.

Кошти призначали тим людям, яким станом на 1 квітня вже було встановлено пенсію або державні соціальні виплати. Для більшості пенсіонерів діяла вимога щодо доходу.

Загальний розмір пенсії разом із надбавками, доплатами та підвищеннями не мав перевищувати 25 950 гривень. Саме за такої умови людина зберігала право на отримання одноразової виплати.

Доплата поширювалася на одержувачів страхових пенсій за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.

Також її нараховували отримувачам пенсій за вислугу років і спеціальних пенсій для держслужбовців, посадових осіб місцевого самоврядування, народних депутатів, науковців та військовослужбовців.

Окремий порядок діяв для людей, які брали безпосередню участь у захисті України, а також для членів сімей загиблих, померлих чи зниклих безвісти захисників.

До цього переліку включили й учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Для таких категорій розмір пенсії не впливав на право отримання коштів.

Також грошова допомога для ВПО в Київській області стосувалася громадян, які отримують державні соціальні виплати.

Йдеться про підтримку на проживання внутрішньо переміщеним особам, підтримку малозабезпечених сімей, базову соціальну допомогу, виплати особам без права на пенсію та людям з інвалідністю.

