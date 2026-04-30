Графіки відключення світла в Харківській області на 1 травня триватимуть за десятками адрес через профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні кількох громад.

Графіки відключення світла у Харківській області на 1 травня будуть тривати через планові та профілактичні роботи, що спрямовані на підвищення надійності електропостачання та попередження можливих аварій у мережах.

З 09:00 до 16:10 годин в селі Барчани не буде електрики через профілактичні планові роботи в електромережах. Обмеження триватимуть на вулицях та провулках:

Джерельна — №2–39

Соборності України — №1–74

Грибна — №1, 2А, 4, 15, 17, 19Д, 27, сад. буд. 24

Караванська — №2–27

Любицька — №1–27

Петропавлівська — №1–15

Жасміновий — №1–9

Фіалковий — №4, 6–12, 14

Дачний — №3

Джерельний — №1–31

Караванський — №1–16

Любицький — №1–22

Мальвовий — №4, 5

Петропавлівський — №2, 4, 6, 8, 12

Соборний — №1, 2, 3, 4, 6, 24, 25, 28, 29, 31

Барвінковий — №3, 6, 7

Вербовий — №3

Караванський — №1/4

Петропавлівський — №1, 3–8

01.05.2026 року з 09:00 до 16:10 годин будуть тривати додаткові обмеження вводяться в місті Люботин. Знеструмленими лишатимуться будинки, що знаходяться за такими адресами:

Дмитрівська — №10, 10А, 11–15, 17–26, 28–50Б

Княжа — №2–139

Коцюбинського — №27, 33, 37, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66/78, 67/68, 70, 72, 74

Садова — №1, 2, 5–8, 12, 14, 16–24, 26–39, 43, 45, 47, 49

Бєляєвська — №1, 3–24

Державна — №130, КЗАВ

Крута — №1/7, 1/8, 2, 4/15, 5/11, 6А, 9

Курортна — №3, 5, 7, 9, 11–17

Миколи Лисенка — №3–12, 14, 20, 22, 24, 26

Нове Життя — №1–24

Огородна — №3, 5, 6/1, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 15

Полтавський Шлях — №59

Рєпіна — №2, 3, 6, 7, 9–19, 24

Ромашкова — №17

Хижного — №3–25/21

Березова — №4, 25

Весняна — №2, 4–20

Всеволода Нестайка — №22А

Дачна — №1–13, 55, 56

Заводська — №23А

Каштанова — №23, 24, 25, 29

Локомотивна — №1–6, 4А

Миру — №34

Романа Лисенка — №32/10

Соняшникова — №1А, 2–64/20

Травнева — №103–123

Транспортна — №4–38А.

Останні новини України:

