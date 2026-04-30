Графіки відключення світла в Харківській області на 1 травня триватимуть за десятками адрес через профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні кількох громад.

Графіки відключення світла у Харківській області на 1 травня будуть тривати через планові та профілактичні роботи, що спрямовані на підвищення надійності електропостачання та попередження можливих аварій у мережах.

З 09:00 до 16:10 годин в селі Барчани не буде електрики через профілактичні планові роботи в електромережах. Обмеження триватимуть на вулицях та провулках:

  • Джерельна — №2–39
  • Соборності України — №1–74
  • Грибна — №1, 2А, 4, 15, 17, 19Д, 27, сад. буд. 24
  • Караванська — №2–27
  • Любицька — №1–27
  • Петропавлівська — №1–15
  • Жасміновий — №1–9
  • Фіалковий — №4, 6–12, 14
  • Дачний — №3
  • Джерельний — №1–31
  • Караванський — №1–16
  • Любицький — №1–22
  • Мальвовий — №4, 5
  • Петропавлівський — №2, 4, 6, 8, 12
  • Соборний — №1, 2, 3, 4, 6, 24, 25, 28, 29, 31
  • Барвінковий — №3, 6, 7
  • Вербовий — №3
  • Караванський — №1/4
  • Петропавлівський — №1, 3–8

01.05.2026 року з 09:00 до 16:10 годин будуть тривати додаткові обмеження вводяться в місті Люботин. Знеструмленими лишатимуться будинки, що знаходяться за такими адресами:

  • Дмитрівська — №10, 10А, 11–15, 17–26, 28–50Б
  • Княжа — №2–139
  • Коцюбинського — №27, 33, 37, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66/78, 67/68, 70, 72, 74
  • Садова — №1, 2, 5–8, 12, 14, 16–24, 26–39, 43, 45, 47, 49
  • Бєляєвська — №1, 3–24
  • Державна — №130, КЗАВ
  • Крута — №1/7, 1/8, 2, 4/15, 5/11, 6А, 9
  • Курортна — №3, 5, 7, 9, 11–17
  • Миколи Лисенка — №3–12, 14, 20, 22, 24, 26
  • Нове Життя — №1–24
  • Огородна — №3, 5, 6/1, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 15
  • Полтавський Шлях — №59
  • Рєпіна — №2, 3, 6, 7, 9–19, 24
  • Ромашкова — №17
  • Хижного — №3–25/21
  • Березова — №4, 25
  • Весняна — №2, 4–20
  • Всеволода Нестайка — №22А
  • Дачна — №1–13, 55, 56
  • Заводська — №23А
  • Каштанова — №23, 24, 25, 29
  • Локомотивна — №1–6, 4А
  • Миру — №34
  • Романа Лисенка — №32/10
  • Соняшникова — №1А, 2–64/20
  • Травнева — №103–123
  • Транспортна — №4–38А.

