Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 1 травня вводять через планові роботи.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 1 травня будуть тривати у різні часові проміжки через планові ремонти, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 1 травня вводять через планові та профілактичні роботи в електромережах. Тимчасові обмеження електропостачання запроваджуватимуться у чітко визначені часові проміжки.

Зранку і до самого вечора, з 09:00 до 23:00 години, не буде електрики в населеному пункті Олександрія. Знеструмленими залишатимуть наступні адреси:

Бойківська — №3, 5, 9-11, 11А, 12-29, 31-38, 40-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-60, 62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69

Зоряний — №1, 1А, 3А, 4-11, 13-16, 18-21, 21А, 22, 24, 25А, 26-29, 31-33, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48

Козацький шлях — №81, 81А

пров. Ольги Березняк — №1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д

Франка — №80, 82, 84, 86, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-135, 137, 139, 141, 145, 147, 149

Яблунева — №1-2, 2А

З 08:00 до 20:00 години в населеному пункті Звенигородка будуть тривати вимкнення, що охоплять такі вулиці:

Братів Петріченко — №29, 31, 33, 35, 37-39, 43-44, 45А, 47-49, 51-52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68

Центральна — №2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Шевченко — №24, 26, 28, 30, 32-34, 34А, 35-37, 39, 41, 43, 45, 47

Шкільна — №2, 2А, 4

В селі Веселе також триватимуть додаткові обмеження, які будуть тривати з 09:00 до 20:00 години. Знеструмленими лишаться вулиці:

Абрикосова — №1, 3, 5, 7-14

Затишна — №1А, 2-8, 10-13

Зоряна — №1-11, 13

Л.Українки — №8-10, 12-14, 16-19

Мирна — №1-2, 4-5, 7-8, 10-15

Першотравнева — №1-7

Польова — №1, 3-4

Садова — №23-24.

