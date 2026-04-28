Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що спочатку росія втратила Європу, а далі пішов Близький Схід, тепер навіть Орбан програв вибори в Угорщину і навіть Африка повстає проти кремля, повідомляє Politeka.

Про це він у своєму блозі.

«Лавров з новою силою розгорнув дискусію про союзників рф у цій війні. Він сказав, що союзників у росії завжди було два – армія та флот, а зараз є ще ВКС і безпілотні війська, і кількість їх зростатиме. Ну, тут треба заперечити Лаврову. Ви бачили, як Сили оборони зменшують кількість таких російських союзників. Але на політичній арені у світі просто зіщулюється кільце навколо росії», – зазначає Михайло Шейтельман.

Адже Ірану, констатує він, уже кінець, про Сирію та Венесуелу ми навіть не згадуємо, Орбан в Угорщині програв вибори і більше навіть не буде членом парламенту. І взагалі з такими методами у росії союзників не буде, адже, розповідає експерт, нещодавно заступниця глави МЗС Захарова заявила, що глава європейської дипломатії Кая Каллас могла б перемогти на чемпіонаті з поросячого вереску, тобто не йдеться вже ні про який дух Анкориджа, ні про яке налагодження відносин з Європою. А Зеленський тим часом, додає він, був із візитом в Азербайджані, недавньому союзнику росії, говорив з Алієвим про військово-технічне співробітництво, про спільне виробництво.

«Але найцікавіша ситуація розгортається в Малі. І це не випадковість. Це, схоже, початок «великої дружби» між Францією та росією. Якщо ви пам'ятаєте, на початку війни у росії раптом з'явилися великі успіхи в Африці: вони захоплювали буквально одну країну за іншою, скрізь прапори ПВК «Вагнер», перевороти… Буркіна-Фасо, Малі, ще якась країна, зараз не згадаю. І відбивали буквально у французів одну країну за іншою, щоб красти золото, уран. І ось зараз у Малі пішли у контратаку туареги. На кого? На росіян», – розповідає Михайло Шейтельман.

Туареги вже встигли, продовжує він, вибити росіян з міста Кідаль, малійські військові масово здаються в полон, загинув навіть міністр оборони Малі, але ця інформація вимагає підтвердження, весь екіпаж російських гелікоптерів крякнувся об землю, збили 2 літаки. А французи, зазначає експерт, на своєму космодромі Куру підірвали пусковий майданчик російських ракет «Союз», тобто це говорить про те, що дорога назад для росії закрита.

Як повідомляла Politeka, Машовець оцінив, чи піде путін на мобілізацію, і пояснив, які можуть бути наслідки для самої росії.

Також Politeka писала, що Бортник пояснив, навіщо Білорусь будує дороги до українського кордону: тихий бій.