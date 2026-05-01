Графіки відключення світла у Полтавській області на 2 травня будуть тривати у визначені години.

Графіки відключення світла будуть тривати тільки у частині Полтавської області у зв'язку з плановими роботами в електромережах, що триватимуть 2 травня, пише Politeka.net.

Про це розповіли в кількох територіальних громадах.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 2 травня будуть тривати у зв'язку з плановими та профілактичними роботами на електромережах. Енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла.

З 8 до 20 години будуть діяти графіки в селі Демидівка. Знеструмлення вводяться в будинках, що розташовані на окремих вулицях:

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

З 08:00 до 20:00 години також будуть діяти додаткові обмеження через планові роботи в селищі Гуньки. Знеструмленими будуть лишатися такі вулиці:

Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

Кам'яна — 2, 8

Кам'янський пров. — 1, 6

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — 7

Луговий пров. — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

В селі Запсілля вводять додаткові відключення світла, які будуть тривати з 8 до 20 години. 12 годин поспіль не буде електрики за такими адресами:

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Героїв України — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17

Грузинська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Івана Котляревського — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Кленова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 41

Медовий пров. — 6, 7

Миру пров. — 1, 3

Молодіжна — 1–17

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12

Піщаний тупик — 1, 3, 4

Світанкова — 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Степова — 3, 4, 5, 6, 7

Степовий пров. — 1, 9

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Теплична — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 104, 105-А, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 118, 120, 121, 121а, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132

Шкільна — 1, 4, 5, 6, 8, 9.

