Графіки відключення світла будуть тривати тільки у частині Полтавської області у зв'язку з плановими роботами в електромережах, що триватимуть 2 травня, пише Politeka.net.
Про це розповіли в кількох територіальних громадах.
Графіки відключення світла у Полтавській області на 2 травня будуть тривати у зв'язку з плановими та профілактичними роботами на електромережах. Енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла.
З 8 до 20 години будуть діяти графіки в селі Демидівка. Знеструмлення вводяться в будинках, що розташовані на окремих вулицях:
- Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17
- Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21
- Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14
- Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25
- Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108
З 08:00 до 20:00 години також будуть діяти додаткові обмеження через планові роботи в селищі Гуньки. Знеструмленими будуть лишатися такі вулиці:
- Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12
- Кам'яна — 2, 8
- Кам'янський пров. — 1, 6
- Козацька — 2, 4, 13
- Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11
- Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11
- Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28
- Лугова — 7
- Луговий пров. — 1, 2, 3, 5, 7
- Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16
В селі Запсілля вводять додаткові відключення світла, які будуть тривати з 8 до 20 години. 12 годин поспіль не буде електрики за такими адресами:
- Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Героїв України — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17
- Грузинська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19
- Івана Котляревського — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- Кленова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 41
- Медовий пров. — 6, 7
- Миру пров. — 1, 3
- Молодіжна — 1–17
- Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12
- Піщаний тупик — 1, 3, 4
- Світанкова — 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
- Степова — 3, 4, 5, 6, 7
- Степовий пров. — 1, 9
- Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
- Теплична — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 104, 105-А, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 118, 120, 121, 121а, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132
- Шкільна — 1, 4, 5, 6, 8, 9.
Останні новини України:
