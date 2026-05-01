Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області залишається одним із найчутливіших питань для мешканців, особливо в умовах зростання вартості базових сервісів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області може торкнутися й Трускавця, передає Politeka.

Місцевий водоканал оголосив про намір змінити вартість водопостачання та водовідведення для населення. Нові розцінки планують запровадити після завершення громадського обговорення.

ТОВ «Трускавецький водоканал» пропонує встановити ціну на централізоване водопостачання на рівні 49,61 гривні за кубометр. За водовідведення мешканці можуть сплачувати 12,43 гривні. Загальна сума становитиме 62,04 гривні за один кубічний метр.

Нині сукупна вартість цих послуг у місті становить 53,97 гривні. Отже, зростання може сягнути майже 15%.

У підприємстві пояснюють: чинні розцінки залишаються незмінними з 2022 року. За цей час суттєво подорожчали електроенергія, пальне, реагенти, а також збільшилися витрати на оплату праці.

Особливо відчутним стало зростання вартості електрики. Саме цей чинник найбільше вплинув на собівартість виробництва та транспортування ресурсу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області, зокрема у курортному місті, водоканал називає економічно необхідним кроком. Чинна ціна вже не покриває реальних витрат підприємства.

Через це різницю доводиться компенсувати з бюджету громади. Після перегляду навантаження на місцеву казну має зменшитися.

Мешканці можуть подати свої пропозиції або зауваження до 10 травня 2026 року. Після цього питання винесуть на подальший розгляд.

