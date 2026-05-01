Гуманітарна допомога у Харківській області спрямована на пенсіонерів та інших вразливих категорій.

Гуманітарна допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців надається організацією Карітас, повідомляє Politeka.net.

Про це це йдеться в повідомленні організації.

Cтартував новий гуманітарний проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні III», покликаний підтримати громадян, чиї оселі постраждали внаслідок бойових дій.

Гуманітарна допомога у Харківській області спрямована на проведення малих і середніх ремонтів житла, яке зазнало пошкоджень через війну. Йдеться про відновлення чи заміну окремих елементів будівлі, що були частково зруйновані внаслідок ворожих атак.

До переліку робіт можуть входити заміна вибитих вікон і дверей, ремонт покрівлі, відновлення стін, стелі та інших конструкцій, які зазнали легких чи середніх ушкоджень.

Подати заявку на участь у програмі можуть власники житла, якщо будинок або квартира мають незначні чи середні пошкодження, не зазнали критичних конструктивних руйнувань і залишаються безпечними для подальшого проживання.

Допомога надається у двох форматах: це може бути грошова виплата на самостійне проведення ремонтних робіт або організація ремонту силами підрядної компанії.

Скористатися програмою можуть лише мешканці Харкова та Ізюма, які належать до соціально вразливих категорій населення.

Зокрема, йдеться про осіб з інвалідністю, людей із тяжкими захворюваннями, пенсіонерів віком від 60 років, одиноких батьків або опікунів, багатодітні родини, а також вагітних жінок і матерів, які виховують дітей віком до трьох років.

Для участі у програмі заявнику необхідно надати пакет документів. Серед них — паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують належність до вразливої категорії, а також підтвердження права власності на нерухомість.

Крім того, потрібно надати документи, які засвідчують рівень доходів або втрату основного джерела заробітку. Це може бути довідка про доходи за останні шість місяців, документи з Пенсійного фонду, податкової служби або інші офіційні підтвердження фінансового стану.

Обов'язковим також є акт обстеження пошкодженого житла, складений відповідно до чинного законодавства України.

Якщо заявник не має всіх документів, що підтверджують його вразливість, остаточне рішення може бути ухвалене після додаткової оцінки соціальним працівником. Фахівець індивідуально вивчає життєві обставини, документи та рівень потреби родини.

