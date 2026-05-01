Позафракційний депутат КМР Володимир Левін пояснив, що нам потрібні не ще одні Мінські угоди, а Будапешт 2, у якому ядерні держави чітко пропишуть свої дії у разі порушення угоди, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Особистість з Сергієм Дойком».

На думку гостя програми, нам потрібні не чергові Мінські угоди з якимись бандитами, а зустріч президентів, які мають ухвалити рішення щодо порушення Будапештського меморандуму. Тобто, пояснює він, за столом переговорів мають бути представлені США, Британія і Франція, а також Китай, тим паче, що є приклад Казахстану, який має гарантії від Китаю і навіть без ядерної зброї почуває себе добре.

«Іншого немає у нас, як не зібрати ці потужні держави, які мають ядерну зброю, тому що вони є сьогодні основними військовими гравцями. Ми можемо захищати свою границю, але знищити іншу державу, наприклад, росію, ми не можемо. Але ж є держави, які можуть її знищити натиском однієї кнопки. Щоб здобути мир, за столом переговорів мають буті держави, які можуть знищити москву. І вони мають підійти до підписання Будапешту 2», – пояснює Володимир Левін.

Ймовірно, міркує він, про це ми будемо вже говорити через місяць-два, інакше бути не може. Отож, констатує депутат, необхідно підписати документ, у якому буде прописано, як він виконується у разі порушення, чого не було у Будапештському меморандумі.

«У Будапешті 2 треба прописати умови, що робить кожна із держав. Наприклад, як ми прописали систему санкційної політики, що у разі застосування ядерної зброї (а ми ж знаємо, що президент рф про це говорив) країни зможуть вирішити питання через санкційну політику, яким чином вони будуть забирати активи», – підсумовує Володимир Левін.

Як повідомляла Politeka, Рохов заявив, що потрібно не лише легалізувати зброю, але й внести зміни у ККУ, щоб жертва не була винна, коли захищається.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко пояснив, чим важливий візит Чарльза ІІІ до США: «Україна на порядку денному».