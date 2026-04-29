Підвищення тарифів на газ у Одеській області з 1 травня в майбутньому може стати частиною ширшого перегляду енергетичної системи.

Підвищення тарифів на газ у Одеській області з 1 травня залишається предметом обговорень, однак наразі для більшості побутових споживачів вартість ресурсу зберігається на чинному рівні, повідомляє Politeka.

Українці, які обслуговуються у компанії Нафтогаз України (це близько 98% домогосподарств), у квітні сплачують 7,96 грн за кубометр у межах тарифного плану «Фіксований». Його дія завершується 30 квітня, і рішення щодо продовження поки офіційно не оголошене.

В урядових колах дають сигнал про можливе збереження ціни з 1 травня, однак у довгостроковій перспективі перегляд тарифної політики вважають імовірним через економічні чинники та міжнародні зобов’язання.

За даними аналітичних оцінок, підготовка до можливого оновлення вартості вже триває. На цьому етапі йдеться не про остаточні рішення, а про базові розрахунки економічної моделі майбутнього тарифу.

Фахівці пояснюють, що аналізується насамперед платоспроможність населення. Мета — уникнути ситуації, коли різке підвищення призведе до зростання заборгованості та зниження рівня оплат.

Водночас у матеріалах також зазначається, що міжнародні партнери, зокрема МВФ, неодноразово порушували питання перегляду цінової політики у сфері енергоресурсів у майбутньому.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко раніше наголошувала, що стабільність вартості газу для населення залишається одним із пріоритетів державної політики, особливо в умовах поточного періоду.

Хоча прямого підтвердження зміни тарифу з 1 травня немає, експерти відзначають, що підвищення тарифів на газ у Одеській області в майбутньому може стати частиною ширшого перегляду енергетичної системи після завершення чинних обмежень.

