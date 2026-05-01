Про це він розповів у своєму блозі.

«Перше – це місця видобутку нафти. По них теж можна завдавати ударів, але вони далеко, туди ще треба дістати і мати щось дуже важке, щоби спричиняти значні наслідки. Але, якщо ми не дістаємо туди, то можна бити по наступному елементу – це нафтоперекачувальні станції, НПЗ і підприємства нафтохімічної галузі, які дають авіаційне пальне, постачають дизель як у військо, так і для цивільних потреб», – пояснює Олександр Мусієнко.

До того ж, зауважує експерт, у росії вже говорять про проблеми з посівною, про дефіцит дизелю через те, що насамперед забезпечують потреби війська, а не цивільний вжиток. Третій же елемент у цій стратегії, розповідає він, – це термінали і порти, як, наприклад, Туапсе, наслідки ударів по якому видно вже з космосу.

І останній елемент, підкреслює експерт, – це тіньовий флот рф, і якраз 29 квітня було вражено підсанкційний танкер MARQUISE неподалік Туапсе у Чорному морі під прапором Камеруну, який чекав завантаження нафтою. За його словами, це важливо, потрібно унеможливлювати нормальне судноплавство російського тіньового флоту щонайменше у Чорному морі, зменшити для ворога ці можливості.

«Коли ми складемо пазл, що буде на виході? А на виході – створити серйозні проблеми, унеможливити нормальний експорт нафти та нафтопродуктів, створити максимальні перешкоди, щоби ворог не міг забезпечувати потреби власних військ аж до дефіциту нафтопродуктів», – підсумовує Олександр Мусієнко.

