Доплати для пенсіонерів у Одеській області нараховують з урахуванням страхового стажу та років, відпрацьованих понад установлену норму, передає Politeka.

Саме тривалий офіційний трудовий шлях дає право на щомісячне підвищення пенсійних виплат.

Як пояснюють у Пенсійний фонд України, надбавка формується для громадян, які мають значний трудовий досвід. У деяких випадках її розмір може перевищувати 500 гривень.

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу. Для призначення виплат у 63 роки потрібно 23 роки, а у 65 — не менше 15. Усе, що перевищує ці показники, враховується під час обчислення додаткової суми.

Важливим залишається і час призначення пенсії. Якщо виплату оформили до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків та 20 — для жінок. Для пенсій, призначених пізніше, межа становить 35 років для чоловіків і 30 — для жінок.

Розрахунок здійснюється за простою схемою: кожен додатково відпрацьований рік додає 1% до основного розміру пенсії. Водночас є обмеження — надбавка за один рік не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році цей показник становить 2595 гривень. Отже, максимальна доплата за один понаднормовий рік дорівнює 25,95 гривні. За тривалого стажу загальна сума може бути відчутною.

Для тих, хто продовжує працювати, перерахунок проводять уже після завершення трудової діяльності. Саме тоді доплати для пенсіонерів у Одеській області переглядають з урахуванням усього набутого стажу.

