Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області вплине на бюджетні витрати домогосподарств.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зафіксоване в Жмеринській громаді, передає Politeka.

З 1 червня змінюється вартість централізованого водопостачання та водовідведення для населення.

У місцевій владі пояснюють, що рішення пов’язане зі зростанням витрат на утримання інфраструктури. Водночас міська рада продовжить компенсувати частину різниці, хоча фінансове навантаження з 2022 року суттєво збільшилося — від приблизно 500 тисяч до близько 3 мільйонів гривень щомісяця.

До червня для побутових споживачів діяли розцінки 31,08 грн за подачу води та 23,88 грн за відведення стоків, разом 54,96 грн. Після оновлення сума складе 57,24 грн і 30,96 грн відповідно, загалом 88,20 грн.

За інформацією з порівняльної таблиці Жмеринка.City, аналогічні послуги в інших громадах регіону коштують інакше: Бар — 72,89 грн, Шаргород — 96,71 грн, Немирів — 88,72 грн, Хмільник — 86,46 грн, Гнівань — 85,50 грн, Тиврів — 67,55 грн.

Окремо варто зазначити, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області вже впливає на бюджетні витрати домогосподарств, адже нові розрахунки формують іншу структуру щомісячних платежів у Жмеринці.

Крім того, у Вінниці повідомляли про подорожчання проїзду.

Згідно з документом, оприлюдненим на сайті Вінницької міської ради, базова ціна разової поїздки в маршрутному таксі може бути встановлена на рівні 25 гривень.

Для частини приміських напрямків передбачені вищі тарифи. Так, проїзд до сіл Щітки та Писарівка на маршрутах №30А і №30Б пропонують оцінити у 30 гривень.

Найбільшу вартість серед запропонованих має напрямок до Гавришівки. На маршруті №34А ціна разового квитка може сягнути 35 гривень.

