Дефіцит продуктів в Київській області стає помітнішим, повідомляє видання Politeka.

На ринку фіксують нестачу меду, а складські запаси швидко скорочуються.

Постачальники повідомляють про тимчасовий дисбаланс між попитом і наявними обсягами. Головні причини — слабший збір у сезон та активні продажі за кордон. Традиційно значна частина українського меду вирушає до держав Євросоюзу.

Представники галузі прогнозують скорочення експорту на 10–20%. Через це окремі міжнародні покупці вже розглядають альтернативні джерела закупівель.

Раніше майже весь експортний ресурс, до 95%, спрямовувався саме у Європу. Така концентрація робить виробників особливо чутливими до змін зовнішньої кон'юнктури.

Експерти очікують цінових коливань. На вартість впливатимуть погодні умови, підсумки збору, а також посилення конкуренції серед світових виробників.

Серед головних конкурентів дедалі активніше виступають Китай, Індія й Аргентина. Вони поступово займають сегменти, де раніше домінувала українська продукція.

Водночас прогноз на новий сезон залишається стримано оптимістичним. За сприятливої погоди та стабільної логістики виробництво може повернутися до попередніх показників.

Аналітики додають: дефіцит продуктів в Київській області, ймовірно, матиме короткостроковий характер. Якщо врожайність зросте, а постачання відновиться, баланс на ринку поступово стабілізується.

Подальша динаміка залежатиме від результатів нового сезону, обсягів збору та ситуації на зовнішніх ринках.

Учасники ринку сподіваються, що вже найближчими місяцями ситуація стане більш прогнозованою.

