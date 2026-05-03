Дефицит продуктов в Киевской области, вероятно, будет носить краткосрочный характер.

Дефицит продуктов в Киевской области становится более заметным, сообщает издание Politeka.

На рынке фиксируют нехватку меда, а складские запасы быстро сокращаются.

Поставщики сообщают о временном дисбалансе между спросом и имеющимися объемами. Главные причины – более слабый сбор в сезон и активные продажи за границу. Традиционно значительная часть украинского меда отправляется в государства Евросоюза.

Представители отрасли прогнозируют сокращение экспорта на 10–20%. Поэтому отдельные международные покупатели уже рассматривают альтернативные источники закупок.

Раньше почти весь экспортный ресурс до 95% направлялся именно в Европу. Такая концентрация делает производителей особенно чувствительными к изменениям внешней конъюнктуры.

Эксперты ожидают ценовых колебаний. На стоимость влияют погодные условия, итоги сбора, а также усиление конкуренции среди мировых производителей.

Среди главных конкурентов все активнее выступают Китай, Индия и Аргентина. Они постепенно занимают сегменты, где доминировала ранее украинская продукция.

В то же время прогноз на новый сезон остается сдержанно оптимистичным. При благоприятной погоде и стабильной логистике производство может вернуться к предыдущим показателям.

Аналитики добавляют: дефицит продуктов в Киевской области, вероятно, будет носить краткосрочный характер. Если урожайность вырастет, а поставки возобновятся, баланс на рынке постепенно стабилизируется.

Последующая динамика будет зависеть от результатов нового сезона, объемов сбора и ситуации на внешних рынках.

Участники рынка надеются, что уже в ближайшие месяцы ситуация станет более прогнозируемой.

