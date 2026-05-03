Енергетики заздалегідь підготували детальні графіки відключення світла у у Кіровоградській області на тиждень з 4 по 10 травня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 4 по 10 травня будуть тривати, проте лише за окремими адресами, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».



Енергетики заздалегідь підготували детальні графіки відключення світла у у Кіровоградській області на тиждень з 4 по 10 травня. Це дає змогу мешканцям завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих перебоїв у постачанні електроенергії.

04.05.2026 року з 09:00 до 17:00 години будуть тривати додаткові графіки відключення електрики у селі Краснопілля. Знеструмленими залишатимуться такі вулиці:

Велика — №2-4, 6-7, 10-14, 16-20, 21А, 23-25, 27, 32, 34-35, 37А, 39-40, 44, 47, 49, 53, 56-57, 60-62, 64, 68А, 69-70, 74, 76, 78, 80, 82

Вишневий пров. — №1, 3, 5

Дружби пров. — №1-3, 5-7, 10-14

Лесі Українки — №3-5

Лісова — №4-5

Миру — №3, 5, 9, 17А, 19, 21, 25

Молодіжна — №1-6, 7а

Нижча — №1, 5, 10, 14, 32, 60, 66, 70, 72

Нова — №3-5, 10, 12, 14, 14а, 15-16, 20, 22, 29-30, 32

Паркова — №1-2, 4-6, 8, 10-14, 16-17, 21, 25, 37, 49, 55

Перемоги — №1-2, 4-6, 7А, 8-10, 12, 14, 17-18, 20-21, 31-32, 36, 40, 42, 50, 54

Поштова — №2, 4-6, 13, 25А, 29

Садова — №1-2, 4-6, 11-12, 16-21, 24-27, 32-36

Тернова — №1-2, 4, 6А, 7-8, 10, 15, 19, 22, 27, 31, 36

Тімірязєва пров. — №6

Травнева — №2-3, 5, 9, 11-12, 16, 20-21

Тясминська — №7, 13, 15-16, 18-19, 21, 23-24, 26, 28, 34, 40

Хутірська — №1

Центральна — №2-4, 4А, 5, 7-10, 16, 18-19, 21, 23, 25-31, 34-35, 37, 39, 41-44, 47, 49-55, 55А, 57, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 93, 95, 97, 99

Черкаська — №1-4, 7, 10-11, 14-15, 19, 21, 33, 38-39, 41, 45-47, 50, 55, 58-60, 63-64, 69, 79

Чигиринська — №1, 4-11, 13, 16, 18, 21-22, 24, 26-27, 30, 33, 35, 38-41, 43-44, 46-47

Шевченка — №5-6, 8, 10, 12-13, 15-16, 20, 22, 26

Шкільна — №4-5, 7-9, 11

Яблунева — №1-2, 7, 10-11, 13, 18, 22-23, 28, 30

05.05.2026 року з 08:00 до 20:00 години в населеному пункті Олександрія зникне електрика. 12 годин поспіль не буде світла на вулицях:

Абрикосова — №6

Барвінкова — №20–21, 23, 25

Василя Сухомлинського — №7, 7А, 9, 11, 22, 24, 26

Григорія Логвина — №69

Дмитра Яворницького — №1

Івана Головка пров. — №1–10, 12, 14

Миру — №85

Нагорна — №68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82–83, 85, 87, 89, 95–103, 105, 113, 115, 117, 119, 123, 125

Поштовий пров. — №3–4

Флотська — №10, 12, 18, 20, 22–24

07.05.2026 року з 09:00 до 20:00 години в селі Войнівка не буде світла. У зв'язку з плановими ремонтними роботами електрика пропаде на вулицях:

Вільна — №1-2, 2А, 3-4, 4А, 5-9, 9А, 10-18, 18А

Миру — №1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4-5, 5а, 6-9, 11-12, 12а

Паромний — №1-5, 7

Центральна — №126, 128, 130, 130а, 132, 134а, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 152-157, 158а, 158б, 159, 159а, 161, 161а, 162-163, 164а, 165а, 166, 166А, 167-169

Шевченко — №1-3, 3а, 4-5, 6а, 7-8, 10-11, 13-20, 22, 22а, 23, 25, 27

Ювілейна — №1, 1А, 2-4, 4а, 5-11, 13, 15, 20-21, 24а.

В місті Олександрія 08.05.2026 року з 09:00 до 23:00 години (тобто майже на цілий день) електрика буде відсутня за адресами:

Бойківська — №3, 5, 9-11, 11А, 12-29, 31-38, 40-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-60, 62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69

Зоряний пров. — №1, 1А, 3А, 4-11, 13-16, 18-21, 21А, 22, 24, 25А, 26-29, 31-33, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48

Козацький шлях — №81, 81А

Ольги Березняк пров. — №1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д

Франка — №80, 82, 84, 86, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-135, 137, 139, 141, 145, 147, 149.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: які можливості доступні українцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто зможе отримати щомісяця додаткову тисячу.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: що найбільше бʼє по гаманцю.