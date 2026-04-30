Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області з 1 травня може стати частиною ширшого перегляду енергетичної політики після завершення регуляторних обмежень.

Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області з 1 травня наразі офіційно не підтверджене, однак тема вартості енергоресурсу залишається в центрі урядових та експертних обговорень, повідомляє Politeka.

Станом на квітень більшість побутових споживачів, які отримують постачання через «Нафтогаз України», сплачують 7,96 грн за кубометр у межах чинного тарифного плану «Фіксований». Його дія завершується 30 квітня, після чого подальші умови постачання поки не оприлюднені.

Урядові представники вказують на ймовірність збереження поточного рівня ціни у найближчій перспективі. Водночас у середньостроковому періоді можливий перегляд вартості розглядається як один зі сценаріїв через економічні фактори та зовнішні рекомендації.

Аналітичні оцінки свідчать, що підготовка розрахунків уже триває. Мова не про остаточне рішення, а про формування базових параметрів, які можуть вплинути на майбутній тарифний рівень.

Окрему увагу приділяють платоспроможності населення. Такий підхід пояснюють необхідністю уникнути різкого зростання боргового навантаження за комунальні послуги у разі різкого подорожчання.

У дискусіях також фігурує позиція міжнародних фінансових партнерів, зокрема МВФ, який неодноразово наголошував на поступовому переході до ринкового формування енергетичних цін.

Водночас на рівні уряду підкреслюють важливість стабільності для домогосподарств. Раніше зазначалося, що фіксована ціна на газ розглядається як елемент соціальної підтримки в умовах поточної економічної ситуації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.