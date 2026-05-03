Подорожчання проїзду у Хмельницькій області торкнеться й Ізяславської громади, передає Politeka.

З 1 травня вартість поїздки на міських маршрутах тимчасово зріс до 15 гривень. Новий тариф діятиме до 1 липня 2026 року.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Ізяславської міської ради під час засідання 29 квітня. Причиною назвали зростання витрат на пальне. У міськраді зазначають: крок вимушений, однак необхідний для стабільної роботи перевізників та безперебійного руху автобусів.

Подорожчання проїзду у Хмельницькій області стало одним із ключових питань засідання. Одночасно виконком затвердив тимчасовий графік руху автобусів на маршруті №3 «Комбікормовий завод — Лабази» на період воєнного стану.

Окрім транспортного блоку, члени виконкому розглянули низку інших рішень. Зокрема, підтримали надання комунальному підприємству «Житлокомунсервіс» функцій ритуальної служби. Остаточне рішення з цього питання мають ухвалити депутати на сесії.

Також КП «Ізяславтепломережа» отримало дозволи на заміну теплових мереж у кількох частинах міста. Це важливий етап підготовки до наступного опалювального сезону. Після завершення робіт підприємство зобов’язане повністю відновити благоустрій.

Серед інших рішень — видалення аварійних дерев, оновлення складу конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників, а також розгляд житлових питань мешканців громади.

Окрему увагу приділили соціальному напрямку. Йшлося про захист дитячих прав, підтримку ветеранів, надання допомоги пораненим військовим і родинам загиблих захисників.

Крім того, виконком схвалив звіт про виконання бюджету за перший квартал та погодив зміни до фінансових і галузевих програм громади на 2026 рік. Відповідні проєкти ще розглянуть на найближчій сесії міської ради.

